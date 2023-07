Cardi B arremesa microfone em fã após "banho" de bebida

Em um show nos Estados Unidos, na tarde desse sábado, 29, Cardi B arremessou o microfone em uma fã após ganhar um “banho” de bebida.

A cantora cantava o hit “Bodak Yellow” quando foi surpreendida com a bebida vinda de alguém da plateia. Supostamente, esse foi o motivo para a artista reagir jogando seu microfone.

Nas redes sociais, o vídeo do momento viralizou. Depois, os seguranças desceram do palco e retiraram a fã do evento.

Até o momento, a cantora não se pronunciou. Já Anitta, sim. A brasileira critica a ação da plateia.

“Agora as pessoas estão fazendo isso pra hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", disse Anitta em vídeo publicado em suas redes sociais



