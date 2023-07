Harry Styles se machuca após ser atingido por objeto jogado por fã

Mais um artista foi atingido por objeto jogado pelo público durante seu show. Desta vez, Harry Styles machucou o rosto após alguém da plateia arremessar um item na direção do palco.

A situação ocorreu na noite de sábado, 8, durante apresentação da turnê "Love on Tour”, em Viena, na Áustria. Na ocasião, que foi filmada por outros fãs do artista, Harry Styles andava pela passarela para voltar ao centro do palco, quando foi atingido pelo objeto.

O cantor de “As It Was”, “Watermelon Sugar”, “Sign Of The Times”, e outros grandes sucessos, coloca sente o impacto da batida e coloca a mão no rosto, cobrindo o olho direito. O artista segue andando até o fundo do palco com a mão na face.

Artistas se machucam após fãs jogarem objetos

Essa não foi a primeira vez que um objeto jogado em direção ao palco machuca um artista. Em junho, a cantora Bebe Rexha foi atingida por um celular durante o show que fazia em Nova York. O aparelho foi jogado por alguém da plateia e fez com que a cantora caísse no chão de joelhos.

Em vídeo publicado por internautas, a cantora é vista sendo atingida pelo objeto enquanto caminhava para perto da plateia. Após o impacto, ela coloca a mão no rosto, vira de costas e cai. Imediatamente a equipe de Bebe sobe no palco para ajudá-la e tirá-la de lá.

Durante um show de Lil Nas X, em Estocolmo, na Suécia, o cantor foi atingido por um brinquedo sexual, que imitava uma vagina, no palco. Uma pessoa da plateia, que não foi identificada, arremessou.

A cantora Pink foi surpreendida com uma bolsa de cinzas da mãe de um fã durante apresentação em um festival de música, em Londres, no dia 24 de junho.

No início de julho, a cantora Adele se pronunciou sobre os recentes acontecimentos que deixaram artistas machucados. "Esquecendo a etiqueta do show nesse momento. As pessoas andam atirando merd** no palco ultimamente. Vocês viram isso? Eu te desafio. Te desafio a jogar algo em mim”, alertou.



