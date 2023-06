Fã de Pink arremessa bolsa de cinzas da mãe durante show da cantora

A cantora Pink cantava "Just Like A Pill" quando uma bolsa de cinzas da mãe de um fã foi arremessada no palco onde se apresentava

A cantora Pink foi surpreendida com uma bolsa de cinzas da mãe de um fã durante apresentação em um festival de música, em Londres, no sábado, 24.

A artista cantava "Just Like A Pill" quando se abaixou para pegar a bolsa que acabava de ser jogada próxima a seu pé. Ao perceber o que era, Pink questionou: "Espera, isso aqui é sua mãe?".

Em seguida, Pink se abaixou novamente para recolocar as cinzas, cuidadosamente, no palco, e afirmou: "Eu não sei como me sentir em relação a isso".

Uma das maiores recordistas de turnês femininas, a cantora sobe aos palcos com a turnê “Pink's Summer Carnival”. Serão ao todo 21 shows, terminando no 19 de março de 2024. As vendas de ingressos estão abertas no site oficial da cantora: www.pinkspage.com. A última turnê “Beautiful Trauma Tour“ bateu o recorde de turnê feminina mais lucrativa da década passada. Para isso, a arrecadação chegou a 397,3 milhões de dólares (cerca de R$ 1,6 bilhões).

