Rap cresce no Spotify Brasil; Cabelinho e Orochi são destaques

Em alusão ao Dia Nacional do Rap, celebrado no dia 6 de agosto, o Spotify Brasil divulgou nesta quinta-feira, 3, uma pesquisa sobre o crescimento do gênero musical na plataforma de streaming. Mc Cabelinho, Orochi, Xamã e Slowboy estão entre os nomes que movimentam a cena nacional e a levam para o exterior.

De acordo com a pesquisa, o rap teve um aumento de 40% nas buscas na plataforma entre maio de 2022 a maio de 2023. Outro dado é referente ao número de streams registrados: cresceu 25% entre junho de 2022 a junho de 2023, ultrapassando a média global de 19%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na lista de artistas brasileiros de rap que mais crescem no Spotify Brasil em 2023, o rapper Niink aparece em primeiro lugar, sendo seguido por MC Pê Original, Dj Pikeno Mpc, 6ee e JHXW, respectivamente.

MC Cabelinho no topo da lista

Já entre os artistas do gênero mais escutados na plataforma no Brasil neste ano, MC Cabelinho aparece liderando a lista. O cantor, que recebe esse nome artístico por causa de seu cabelo arrepiado, é conhecido tanto no rap como no funk, trabalhando com as duas cenas. Lançou seu último álbum, o intitulado “Little Love’, em 2022 e atualmente interpreta “Hugo” na novela “Vai na fé”, da TV Globo.

Na mesma lista de Cabelinho estão L7NNON, dono do hit “Ai preto”, Kayblack, Mc IG e Xamã, em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar respectivamente. Xamã aparece novamente em outra lista, a de “artistas de rap mais adicionados à playlists de usuários no Spotify no Brasil em 2023”, desta vez em segundo lugar. Nessa categoria, a posição de primeiro lugar ficou com Orochi, que começou a construir sua carreira cedo, com 14 anos, participando de batalhas de rap. Em 2019, lançou sua carreira solo e o primeiro álbum veio um ano depois, em 2020. Nesta lista também estão Djonga (3º), Salve Malak (4º) e BK (5º).

Levando o rap brasileiro para o exterior, o cantor Slowboy aparece na lista de artistas brasileiros mais escutados no Spotify fora do País. Participam também da lista MC L da Vinte, Mc Delux, MC Gury e Crazy Mano.