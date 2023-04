Matuê confronta Orochi após acusação de plágio em gravadora

O cenário do trap nacional foi marcado no último fim de semana por um conflito entre dois grandes representantes da vertente do hip hop no País. O cearense Matuê e o carioca Orochi discutiram por meio de tweets feitos ao longo do domingo, 2, após Orochi ter criticado o novo single do trapper baiano Teto, da gravadora 30PRAUM, da qual Matuê é dono.

A troca de farpas começou quando Orochi alegou que o lançamento de Teto, “Minha Vida é um Filme”, seria um “roubo” de “flow de gringo”. A faixa tem estilo mais voltado ao afrobeats. O rapper, sócio-fundador da gravadora Mainstreet, disse ainda para o público esperar a publicação do projeto “Outra Dimensão”, o qual está produzindo.

Sério q nego quer vir de afrobeat antes de eu soltar as bombas ??? Vagabundo eh foda kkkk eu n vou roubar Flow de gringo vou trazer as pérolas confia #OutraDimensao em breve nos cinemas, Chiro Rei do Afrobeat BR Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 2, 2023

“Pode separar os 10% do Quavo pelo Flow dele que foi rateado!”, escreveu também o carioca. Quavo, no caso, é um rapper norte-americano integrante do trio Migos. A situação incomodou Matuê, que passou a fazer postagens em defesa de Teto e questionando a postura de Orochi.

| Leia mais | Matuê é atração confirmada no Festival Mada 2023, em Natal

“Orochi, tô aqui caso queira falar mano a mano. Você veio na minha casa e eu te recebi como eu recebo um irmão. Eu mantenho minha gravadora na linha e ninguém aqui tem nada pra falar sobre você ou sua label (“gravadora”, em inglês), mas nitidamente você se sentiu por algo que foge do meu controle”, disse.

. @orochi1999_ to aqui caso queira falar mano a mano, você veio na minha casa e eu te recebi como eu recebo um irmão. Eu mantenho minha gravado na linha e ninguém aqui tem nada pra falar sobre você ou sua label, mas nitidamente vc se sentiu por algo que foge do meu controle. — matuê (@matue30) April 2, 2023

O cearense também afirmou em outro tweet: “Seria massa a gente mostrar pra rapaziada que além de ser rico e bem sucedido a gente sabe ser cordial e respeitoso, assim como prega o RAP”. Depois, ainda anunciou o lançamento da música “Conexões de Máfia” em 30 de abril e desafiou Orochi a fazer o mesmo “para medir forças de forma saudável”.

| Leia também | Cearenses conquistam maior estreia de rap nacional no Spotify

Em resposta, Orochi chamou a 30PRAUM de “gravadora branca” e disse que “vive” o rap diariamente. “Coloca um negro na sua gravadora branca, depois nós falamos sobre respeito e sobre o que prega o rap. Vivo essa p*rra todo dia, tirei vários negros do crime!”, escreveu. Ele também divulgou que lançará a faixa “Assault Joias no Pulso” nesta quarta-feira, 5, e convocou “quem quisesse peitar” a ação para fazer um lançamento no mesmo dia.

Na análise de Matuê, Orochi estava querendo “tirar os nordestinos no momento em que eles ganham mais protagonismo”. Um dos nomes envolvidos na situação, Teto também se manifestou: “Tô num dia mó (sic) importante pra mim, montei um palco pra 10 mil pessoas na cidade em que nasci, tenho um show f*da pra fazer hoje, nada vai me atrapalhar!”.

esse momento significa muito pra mim e pra história da minha terra, não tô pra perder tempo discutindo minha musicalidade na internet — Teto (@seuteto) April 2, 2023

Ele finalizou: “Esse momento significa muito pra mim e pra história da minha terra, não tô pra perder tempo discutindo minha musicalidade na internet”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags