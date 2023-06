MC Cabelinho realiza show em Fortaleza em agosto

O cantor e compositor MC Cabelinho retorna a Fortaleza com show marcado no dia 5 de agosto

O cantor e compositor MC Cabelinho é atração confirmada na edição do Beat Festival, realizado em Fortaleza. O evento, marcado para acontecer no dia 5 de agosto, reúne nomes do rap, trap e do funk brasileiro.

Além de MC Cabelinho, no mesmo dia se apresenta o trapper Oruam, conhecido pelo seu sucesso com a música “Invejoso”, lançada em 2021 e com mais de 148 milhões de visualizações no YouTube.

A carreira de MC Cabelinho já conta com quatro álbuns e um EP. A trajetória do cantor também é marcada por sua atuação em série e novelas. Atualmente Cabelinho está no ar na novela “Vai na Fé”, da Rede Globo. Na trama, o cantor contracena com a namorada e atriz Bella Campos, com quem mantém um relacionamento desde outubro de 2022.

O evento acontece na Auê Casa de Show, no número 3171 da avenida Washington Soares. Ainda não há previsão para início da venda dos ingressos.

