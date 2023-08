Iza vivia casamento tóxico e pagou valor milionário ao ex-marido

Após uma separação aparentemente amigável, detalhes sobre o casamento de Iza com produtor musical Sérgio Santos foram revelados. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do portal Splash, a cantora pagou cerca de R$ 3 milhões para o ex-marido.

O casal ficou junto por quatro anos e se divorciaram em outubro do ano passado. Segundo fontes próximas à cantora, o produtor regulava as atitudes e ações de Iza, a proibindo de fazer o que desejava e “tentando ditar como a esposa deveria agir e se comportar”, resultando em um casamento tóxico.

Sendo um dos produtores da carreira musical da intérprete de “Pesadão” e “Dona de mim”, Sérgio Santos também controlava as produções e impedia a artista de opinar em seu próprio trabalho.

Ainda segundo a coluna, o ex-marido de Iza pediu uma quantia milionária durante a separação, alegando ter sido um dos responsáveis pelo sucesso da artista. A cantora fluminense pagou R$ 3 milhões após um acordo com o ex.

O portal Splash detalhou que entrou em contato com a assessoria de imprensa de Iza, mas foram respondidos com a informação de que a equipe “não comenta a vida pessoal” da cantora e que “ela não irá se posicionar” pelo fato de ter acontecido há um algum tempo.

