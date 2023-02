Iza assume romance com Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol

A cantora Iza e o jogador do Mirassol Yuri Lima, time da segunda divisão, assumiram relacionamento amoroso na noite desta terça-feira, 14, por meio de seus perfis no Instagram.

A declaração foi feita primeiramente por Yuri, que postou uma foto do casal em comemoração ao Valentine's Day (Dia de São Valentim- equivale ao Dia dos Namorados no Brasil). Na legenda das fotos, ele escreveu "Dona de mim", em referência a uma música da artista.

Nos comentários, Iza respondeu "Meu" e um emoji de coração. Em seu próprio perfil, ela publicou um vídeo curto no story mostrando o jogador e a descrição "saudade do #valentine" ("namorado" na língua inglês).

Iza anunciou fim de casamento com Sérgio Santos em 2022

A cantora Iza anunciou, no dia 10 de outubro, o fim de seu casamento com Sérgio Santos, com quem estava há 4 anos. O casal iniciou o relacionamento em 2016 e a cerimônia de casamento ocorreu no dia 16 de dezembro de 2018 na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro.



O anúncio de separação foi feito através das redes sociais de Iza e Sérgio. "Eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", declarou a cantora.

Sérgio escreveu em seu perfil no Instagram: "temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria que estará registrada para sempre em forma de música".

Após comunicar o divórcio, Iza pediu que os fãs dessem espaço para que os dois pudessem "entender cada etapa dessa nova fase".

(Colaboração: Ana Flávia Marques)

