Jojo Todynho aparece com novo namorado após divórcio polêmico

No início da tarde desta segunda-feira, 12, a cantora Jojo Todynho surgiu de mãos dadas com o novo namorado no Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Na manhã do Dia dos Namorados, a cantora compartilhou no Story do seu Instagram uma publicação apresentando Renato Santiago, seu atual parceiro. “Esse é o meu par para o dia 12, qual o seu?”, escreveu.

“Aprendi a diferenciar quando estou sendo amada de quando estou sendo usada e manipulada, desrespeitada e etc. Você merece o melhor o a sua paz é essencial. (...) Meu coração nunca fechou para balanço e eu nunca desacreditei que encontraria um 'Homem' que me fizesse feliz, da maneira que mereço”, compartilhou Jojo.

A campeã de “A Fazenda 12”, também comentou sobre o atual namorado não gostar de exposição e que irá viver uma vida anônima. “As coisas acontecem e não entendemos, mas quando confiamos em Deus o barco não afunda jamais. Como diz meu digníssimo: quem tem que brilhar é você, eu estou aqui para cuidar e ser seu parceiro, sem status e sem exposição”, detalhou na postagem.

Divórcio de Jojo Todynho: relembre o relacionamento polêmico

Divorciada desde novembro de 2022, Jojo Todynho foi casada com o militar Lucas Souza, que é quatro anos mais novo que a artista. Na época da separação, Jojo fez uma festa para celebrar a nova fase e comemorar o “renascimento”.

No mês seguinte à separação, Jojo registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-marido alegando violência verbal e solicitando uma medida protetiva.

Em fevereiro deste ano, Lucas Souza participou de um programa de rádio em que afirmou que a artista o traía e que ela era "bolsonarista". A cantora rebateu as acusações informando que o ex-marido queria “ganhar fama” através dela.



