Com Alcione e Iza, Rock The Mountain divulga programação completa

Edição de 2023 do festival Rock The Mountain terá programação formada somente por artistas mulheres

Grandes artistas da música nacional integram a programação do Festival Rock The Mountain. Divulgado nesta terça-feira, 17, o lineup do evento contará com uma programação inteiramente composta por artistas mulheres. Realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a 10ª edição do Rock The Mountain irá ocorrer nos primeiros finais de semana de novembro: dias 4, 5, 11 e 12.

Saiba mais | Shows no Brasil em 2023: confira a programação



Maria Bethânia, Iza, Alcione, Marisa Monte, Pitty e Margareth Menezes são os nomes que preenchem as três primeiras linhas da programação principal. Além das artistas, Daniela Mercury, Majur, Paula Toller, Marina Sena, Vanessa da Mata, Katu Mirim, Gaby Amarantos, Jup do Bairro, Negra Li, Sandra de Sá, Karol Conká + MC Carol e Tati Quebra Barraco + Valesca Popozuda também estarão presentes na edição especial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com amplo espaço verde, durante o Rock The Mountain o público visitante também terá acesso à tirolesa, balão, roda gigante, instalações de artes e muitas outras atividades projetadas pelo evento. A programação completa pode ser visualizada no site do Rock The Mountain.

Os ingressos para o Rock The Mountain já estão à venda na plataforma Sympla, com valores de R$348 (meia) e R$692 (inteira).

Edição de 2023 do festival Rock The Mountain terá programação formada somente por mulheres (Foto: Rock The Mountain/Divulgação)



Rock The Mountain 2023

Quando: 4, 5, 11 e 12 de novembro

Onde: Parque de Exposições de Petrópolis (estrada União e Indústria, 10000 - Itaipava, Petrópolis - RJ)

Quanto: R$348 (meia) e R$692 (inteira)

Ingressos à venda no Sympla

Mais informações no site do Rock The Mountain



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags