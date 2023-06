Iza é homenageada por Yuri Lima com tatuagem de seu nome

A cantora Iza ganhou uma homenagem do namorado Yuri Lima. O jogador de futebol fez uma tatuagem com o nome da cantora no braço. O desenho conta com um coração e o nome de Iza na parte interior. Na ocasião, a artista tatuou a palavra "fé" na parte interna dos lábios.

Iza e Yuri estão juntos desde fevereiro deste ano. O casal assumiu o relacionamento no dia 14 de fevereiro, data em que é celebrado o Dia de São Valentim em diversos países, equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil.

Na data, o jogador do Mirassol publicou uma foto com a cantora e escreveu "Dona de mim" na legenda, em referência a uma música da artista. Nos comentários, Iza respondeu "Meu" e um emoji de coração.

É o primeiro relacionamento público da cantora após o divórcio com o produtor Sérgio Santos, com que casou em 2018 e terminou em 2022.

