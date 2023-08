Porto Iracema das Artes celebra 10 anos com programação gratuita

Porto Iracema das Artes tem oficinas gratuitas e lançamento de livro no início do ano letivo de 2023 Crédito: Micaela Menezes/Divulgação

A Escola Porto Iracema das Artes – instituição da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM) – completa 10 anos de inauguração no dia 29 deste mês com uma programação diversa que inclui música, artes visuais, teatro, dança e cinema. A exposição "O Mar da História: imagens pescadas no tempo", abre oficialmente o mês de aniversário, a partir das 18h30min, desta quinta-feira, 3, reunindo registros fotográficos da trajetória da escola. As atividades vão se estender durante todo o mês de agosto, sempre gratuitas e abertas ao público. Sobre a Escola Porto Iracema das Artes Inaugurada em 29 de agosto de 2013, a Porto Iracema das Artes vem desenvolvendo, ao longo de 10 anos, experiências formativas no campo cultural do País e do Estado. Com cerca de 16 mil matrículas ofertadas na década, a escola está hoje em 49 municípios do Ceará, incluindo Fortaleza, mobilizando jovens iniciantes e artistas em trajetórias nos vários programas de formação em artes. Desde sua fundação, a Porto funciona como um espaço voltado para trocas e experiências culturais, fomentando o debate crítico em encontros com intelectuais e artistas como Karim Ainouz, Maria Helena Bernardes, Grace Passô, Marcia Tiburi, Russo Passapusso, Renato Noguera, Nêgo Bispo, Efe Godoy, entre outras e outros. "Vemos aqui um Ceará ativo, pulsante e criativo nas artes e na cultura; uma Escola consolidada e considerada uma das mais importantes em formação artística do Brasil. Em um país em que as políticas públicas culturais sofrem com a descontinuidade a cada governo, podemos dizer que nestes 10 anos, o Ceará viveu e ainda vive uma política diferenciada do restante do Brasil. A criação de políticas públicas de formação para Cultura se fortaleceu, garantindo a longevidade deste e de outros projetos culturais", comenta a secretária de cultura do Ceará, Luísa Cela. LEIA TAMBÉM Dragão do Mar tem Rodrigo Amarante e volta do Planetário em agosto



Porto Iracema 10 anos As comemorações de aniversário da Porto abrem nesta quinta-feira, 3, a partir das 18h30min, com a exposição “O Mar da História: imagens pescadas no tempo”, com fotografias que registram alguns momentos da trajetória da Porto, durante esta década de atuação. A exposição reúne trabalhos das fotógrafas Joyce S. Vidal, Micaela Menezes, Té Pinheiro, Thamires Oliveira e do fotógrafo Alan Sousa, que registraram diferentes momentos da trajetória da Porto. A curadoria da exposição foi feita por Alan Sousa, Aline Albuquerque, Bruna Beserra, Ionara Sena, Isaac Pipano, Levy Mota, Micaela Menezes e Quitéria Gomes. A visitação fica aberta durante todo o mês de agosto. O #OcupaPorto10Anos é uma ocupação que reúne artistas que participaram ou ainda estão fazendo parte dos programas formativos da Escola, com diversas apresentações artísticas, a partir desta sexta-feira, 4. A programação prevê ainda a IV Mostra Filmes do Porto, com exibição dos curtas-metragens produzidos pelos estudantes do Programa de Formação Básica em Audiovisual. As sessões ocorrem nos dias 16 e 17 de agosto no Cinema do Dragão.

A programação agendou uma série de outras atividades, como a presença do dramaturgo Henrique Fontes com a "Oficina de Dramaturgia", um ateliê aberto de escrita dramática, que ocorre nos dias 17 e 18 de agosto, das 9 às 13 horas, na Sala de Teatro da Escola. No dia 22 de agosto, a Escola homenageia o professor e pesquisador Gilmar de Carvalho, com a abertura da exposição “Gilmar Presente”, que ocupa a Galeria Leonilson com diversos trabalhos de artes visuais em homenagem ao professor, falecido em 2021, vítima da covid19. No dia 23 de agosto, às 17 horas, a Escola promove o Leituras Pretas, clube de leitura e debate sobre obras de autoras negras. Já no dia 25, às 19 horas, haverá o show "Bárbara!", com Mulher Barbada, integrante da 10ª edição do Laboratório de Música.

Atividades online também serão proporcionadas – o Lab X, já consolidado na agenda da Escola para recepção dos novos artistas dos Laboratórios de Criação, inicia no próxima dia 15, com fala da pesquisadora, dramaturga, poeta e ensaísta Leda Maria Martins, das 14h30min às 17h30min. O momento será transmitido no Youtube da Escola e terá acessibilidade em libras. SAIBA MAIS Escola de gastronomia oferta 130 vagas para cursos gratuitos Durante a última semana do mês, encerrando o cronograma comemorativo, ocorrem o lançamento de publicações que refletem as experiências dos dez anos de Escola, além do "Ciclo de Conversas Poéticas do Tempo Presente", que abordará a relação entre Arte e Educação, Arte e Democracia.