Paula Toller cancela shows após fraturar costela em acidente

A cantora Paula Toller precisou adiar a agenda de shows após sofrer uma lesão em um acidente doméstico. De acordo com a nota publicada nesta quarta-feira, 2, a artista sofreu uma queda em sua própria casa e fraturou três costelas.

“No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais)”, detalhou a cantora de 60 anos de idade em postagem no Instagram.

Em turnê solo desde o início do primeiro semestre deste ano, Paula se apresentaria neste final de semana em Santa Catarina. Com o acidente, a cantora deverá ficar em repouso e precisou cancelar as apresentações na cidade.

“A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias, e infelizmente não vou poder estar com vocês nesta quinta e sexta, para os shows marcados”, explicou, afirmando que os ingressos para os eventos estavam esgotados.

Celebrando 40 anos de carreira, a artista comenta que os ingressos adquiridos para os eventos cancelados nesta semana vão poder ser utilizados para as novas datas dos shows no estado, previstas para ocorrer no mês de outubro.