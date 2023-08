Escola de gastronomia oferta 130 vagas para cursos gratuitos

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) oferta 130 vagas em cinco cursos no mês de agosto. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no site gastronomiasocial.org.br em dois ciclos e os interessados nos cursos devem se inscrever nos dias 1º e 2 de agosto para o ciclo 1 e, de 14 a 16 de agosto, para o ciclo 2.

Os cursos disponíveis no ciclo 1 são "Cozinha vegana e vegetariana" (on-line/tarde), "Docinhos de festa” (presencial/noite) e "Cozinha do mar" (on-line/noite). No ciclo 2, serão ofertados os cursos "Bolos Comerciais e Regionais" (presencial/noite) e "Pizzas Artesanais" (presencial/noite). O resultado de cada ciclo será divulgado no site e nas redes sociais da escola nas seguintes datas: 4 de agosto para o ciclo 1, e 18 de agosto para o ciclo 2.

“Essas formações de curta duração, que acontecem mensalmente, estimulam a reflexão sobre a cadeia produtiva de alimentação, além de valorizar os saberes e insumos locais. Os cursos básicos também promovem o desenvolvimento de habilidades essenciais para atuar como empreendedor ou em estabelecimentos comerciais do setor gastronômico”, afirma Selene Penaforte, superintendente do equipamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter a partir de 17 anos completos, incluindo adultos e idosos, disponibilidade para participar das aulas no período da tarde, das 13h30min às 17 horas, ou noite, das 18h30min 21 horas. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital. As pessoas selecionadas serão contatadas por WhatsApp, sendo necessário ter atenção no momento de preencher o formulário.

Sobre a Escola



Equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) é gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) e faz parte do Cultura em Rede, programa da Secult Ceará que integra ações e políticas culturais na sua rede de equipamentos públicos.

O centro de formação, inaugurado em 2018 no bairro Cais do Porto (Fortaleza), é um espaço formativo que associa ensino, pesquisa e compromisso social, reconhecendo a riqueza da forma de se alimentar do cearense, os diversos tipos de saberes, a cadeia de produção, promovendo a inovação de produtos, incentivando o empreendedorismo social, qualificando para o mercado de trabalho e contribuindo para o combate à fome, por meio de cursos gratuitos de longa e curta duração, que acontecem na sede da Escola e no interior do Ceará.

Processo Seletivo – Cursos Básicos (agosto/2023)



Ciclo 1: Dias 1 e 2/08 - inscrição on-line | Dia 4/08 - resultado on-line | 7 a 11/08 - período das aulas



Ciclo 2: Dias 14 a 16/08 - inscrição on-line | Dia 18/08 - resultado on-line | 21 a 25/08 - período das aulas

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Onde: rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto (Mucuripe)



rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto (Mucuripe) inscrições e mais informações: www.gastronomiasocial.org.br

www.gastronomiasocial.org.br Instagram: @escolagastronomiasocial



@escolagastronomiasocial E-mail: [email protected]



[email protected] WhatsApp: (85) 99295.6179 | (85) 99295.2122



Leia Mais 'Isabella - o Caso Nardoni': Netflix lança documentário em agosto

Warner se desculpa com Japão por interagir com memes de bomba atômica

Daniela Escobar é alvo de ação da Federação Nacional de Enfermeiros

Cardi B é denunciada por agressão após jogar microfone em fã

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui