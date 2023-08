Dragão do Mar tem Rodrigo Amarante e volta do Planetário em agosto

Programação de agosto do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura inclui show de Rodrigo Amarante, espetáculos cênicos, estreias de cinema e realização de seminários

Agosto chegou e, com ele, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura divulga mais uma programação mensal para o equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará gerido pelo Instituto Dragão do Mar. Entre os destaques, estão o show do cantor e músico Rodrigo Amarante, que acontece no final do mês, e o retorno das atividades do Planetário Rubens Azevedo.

Realização de espetáculos de dança e teatro, seminários de temas diversos e estreias no cinema também estão previstos na programação de agosto do equipamento. Confira detalhes.

Retorno do Planetário

Fechado no último dia 18 de julho para trabalhos de manutenção física e estrutural, o Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar, retoma as atividades nesta quinta-feira, 3. Após receber serviços de limpeza, impermeabilização, pintura e instalação de iluminação, o espaço reabre ao público.

Já na quinta, 3, o equipamento oferta as sessões "A Quinca, o Pititi e o Albireo" (infantil, às 18 horas) e "Stella Nova" (juvenil-adulta, às 19 horas). Os ingressos custam R$ 10 (meia) e estão à venda no Sympla e na bilheteria física.

No sábado, 5, ocorrem aulas do Curso Popular de Astronomia, com o professor Nicolas Camilo. O acesso é gratuito, mas ocorre mediante inscrição no site do Planetário. A atividade será retomada no dia 19, com o professor Thiago Henrique. Outras atividades do Planetário incluem a Sessão Música nas Estrelass e a Noite das Estrelas.

Música com Amarante, Assun e mais



A programação musical do Dragão do Mar em agosto abre com o pocket show "Lai vem o Inxame", do cantor Assun. A apresentação ocorre no domingo, 6, na Arena Dragão do Mar, e sucede o lançamento do videoclipe "Rolê de Nave", do artista, no Cinema do Dragão, com entrada gratuita.

Já no último sábado do mês, 26 de agosto, o cantor Rodrigo Amarante apresenta show no Anfiteatro do Dragão. O primeiro lote de ingressos custa R$ 60 (meia) e já está disponível. Há a modalidade de ingresso solidário.

Entre as atrações, haverá ainda "A cena é nossa - Palosa Baile, o resgate da história funkeira convida: DJ Modo Rudes, DJ Lolost, b2b, DJ Jorge Fernandes e DJ Rennó", em 12 de agosto, e "Sound System no Dragão", com Vládia Soares e Coka Vibration, no dia 13.

Cinema com estreias e programações especiais



Já na primeira cine-semana de agosto no Cinema do Dragão, estão previstas três estreias: "Disco boy - Choque entre mundos", de Giacomo Abbruzzese; "Môa, Raiz Afro Mãe', de Gustavo McNair; e "Monet - Magia de Luz e Água", de Giovanni Troilo.

As salas do equipamento ainda irão acolher nos dias 16 e 17 de agosto a Mostra Preamar Audiovisual, em parceria com o Porto Iracema das Artes, que terá acesso gratuito. O espaço será, também, palco de dois seminários: de 9 a 12 de agosto, ocorre o Seminário Acessibilidade no Cinema; já no dia 18, será a vez do Seminário Protagonismos Juventudes Negras.

Artes cênicas em cartaz

Em diferentes faixas de programação, o Dragão do Mar terá espaços ocupados com diversas apresentações de artes cênicas, incluindo dança, teatro e performance.

Em cartaz durante o mês, estão "Corporificar", com Rafaela Lima e Lauriane Tremembé; o infantil "O Galinheiro de Bragança", com o Grupo Galhofo; "Macaúba - Peito, Corda e Coração", com o Coletivo Zanzulim; "Consultora Sili", de Brenda Louise; "Tango", da Cia. de Dança Mi Tangueria; e "Loucuras de Amor", com Carri Costa e Solange Teixeira

Compõem ainda a agenda de agosto as obras "Clássicos de Palhaços", com o Grupo Vagão (PI); "Solas" , da Cie. Corps Indociles; "A que horas começa a revolução?", do Núcleo de Estudos da Performance; "Assim me contaram, assim contarei", de Mônica Rodrigues; e "Rainha do Milho" de Waldirio Castro.

Programação de agosto do Dragão do Mar

Quando: a partir desta quinta-feira, 3, em horários diversos

a partir desta quinta-feira, 3, em horários diversos Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: valores diversos

valores diversos Mais informações: (85) 3488.8600, no site do Dragão e @dragaodomar

