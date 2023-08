Livro de escritora cearense, 'A Filha Primitiva' deve virar filme

O romance “A Filha Primitiva”, da autora cearense, professora de escrita criativa e doutora em Literatura Comparada Vanessa Passos, deve se tornar filme. O livro foi vencedor do Prêmio Kindle de Literatura em 2021 e virou best-seller da Amazon, com mais de 2.200 avaliações na plataforma. A obra será dirigida por Susanna Lira.

De acordo com Vanessa Passos, foi fechado um contrato de dois anos para todo o processo de desenvolvimento do filme, incluindo roteirização e produção. A autora estará à frente do projeto também como roteirista. Os direitos audiovisuais de “A Filha Primitiva” foram comprados por Susanna Lira e o trabalho será realizado pela Modo Operante Produções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Escola de gastronomia oferta 130 vagas para cursos gratuitos

Dragão do Mar tem Rodrigo Amarante e volta do Planetário em agosto

Filme de Almodóvar com Pedro Pascal estreia no cinema em setembro

O objetivo é vender o filme para uma plataforma de streaming. A produtora está no mercado audiovisual desde 2004 e lançou obras como documentários e projetos transmídia. A diretora Susanna Lira tem na carreira mais de 16 longas-metragens.

Ela tem investido em narrativas que tenham o feminino e a violência como temáticas centrais para unir arte e discussões sócio-culturais. Por exemplo, entre os filmes dirigidos por Susanna estão “Nada Sobre Meu Pai” (2023), que aborda a busca dela pela história do pai, um guerrilheiro equatoriano que veio ao País durante os confrontos da ditadura militar, e “A Mãe de Todas as Lutas” (2020), que aborda a luta de duas mulheres nas questões de terra do Brasil.

Qual é a história de “A Filha Primitiva”?

O romance “A Filha Primitiva” foi publicado pela José Olympio, do Grupo Editorial Record, após a conquista do Prêmio Kindle de Literatura. O livro foi lançado em julho de 2021 e apresenta no enredo “uma história de amor e ódio, violência e redenção”. A trama se passa em Fortaleza e reúne protagonistas femininas, sendo elas avó, mãe e filha.

O livro “traz luz e sombra” para essas três gerações de mulheres, “unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam”. Vanessa Passos também é autora do volume de contos “A Mulher Mais Amada do Mundo” (2020), vencedora do Prêmio Jacarandá (2022) por “A Filha Primitiva” e colunista do O POVO.

Enredo narrado em audiolivro

Além do contrato para a produção audiovisual de “A Filha Primitiva”, a obra será contemplada com a disponibilização em audiolivro na plataforma Audible. A versão estará disponível para 180 países.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.