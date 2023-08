Sem nordestinas no elenco, Drag Race Brasil anuncia participantes

Versão de "RuPaul's Drag Race", "Drag Race Brasil" estreia no próximo dia 30 de agosto; estilista Dudu Bertholini e comediante Bruna Braga compõem a bancada do júri

"Drag Race Brasil", versão nacional do sucesso "RuPaul's Drag Race", anunciou o elenco de 12 participantes que farão parte do reality show. Entre as participantes, não há nomes nordestinos. Nove são do Sudeste, uma artista é de Brasília, outra do Rio Grande do Sul e, por fim, há uma participante do Pará. A produção apresentada pela cantora Grag Queen irá chegar à plataforma Paramount+ e à MTV Brasil no próximo dia 30 de agosto.



As participantes são: Aquarela (MG), Betina Polaroid (RJ), Dallas de Vil (SP), Diva More (RS), Hellena Malditta (RJ), Melusine Sparkle (SP), Miranda Lebrão (RJ), Naza (MG), Organzza (RJ), Rubi Ocean (DF), Shannon Skarllet (RJ) e Tristan Soledade (PA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fazem parte do júri Dudu Bertholini, estilista de renome no Brasil, e Bruna Braga, humorista e atriz. Dudu tem reconhecimento na moda com atuação em direção criativa, consultoria e comunicação, além de ter assinado a icônica marca Neon.

Já Bruna participou do reality show "LOL: Se Rir, Já Era!" (Amazon Prime), é roteirista de humor, circula o País com o show “Medicada Ela é Ótima” e integra o primeiro grupo de stand-up comedy black do Brasil, "Coisa de Preto".

O trio formado por Dudu, Bruna e Grag será acompanhado, ainda, por um convidado especial a cada episódio. A bancada do júri irá orientar e avaliar as competidoras do reality, que ainda serão anunciadas. As participantes disputam um prêmio em dinheiro e o título de próxima drag superstar do Brasil.

Os episódios de "Drag Race Brasil" chegam primeiro ao streaming Paramount+ e, a partir das 21 horas, são exibidos na grade de programação da MTV Brasil.

"RuPaul's Drag Race", programa criado e apresentado pela drag queen RuPaul, é um dos realities mais premiados do Emmy, contando com quatro vitórias em anos consecutivos. Em agosto de 2022, a produtora World of Wonder, responsável pelo programa, abriu inscrições para drags brasileiras.

O reality já tem edições em outros países como Canadá, Chile, Espanha, França, Reino Unido e Tailândia, além de contar com formatos como "All Stars" e "Vs The World". Está prevista a realização de um novo formato, "Global All Stars", ainda sem detalhes. (Com informações de João Gabriel Tréz)

Leia Mais Barbie supera Harry Potter como maior pré-venda da Warner Brasil

Com Luisa Sonza e orquestra, Rita Lee ganha homenagens pelo Brasil

Britney Spears fala de fama, curatela e polêmicas em autobiografia

Barbie cearense: boneca influenciadora come cuscuz e curte praia

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui