Lady Gaga homenageia Tony Bennett em texto publicado no Instagram

A cantora Lady Gaga usou seu perfil no Instagram para homenagear Tony Bennett, falecido no dia 21 de julho, aos 96 anos. Gaga e Bennett eram amigos e já haviam trabalhado juntos em dois álbuns, como o “Love for Sale”, lançado em 2021, que marca o último trabalho do cantor de jazz.

Na postagem, a cantora escreveu que sentirá falta do amigo “para sempre”. “Vou sentir falta de cantar com ele, gravar com ele, conversar com ele, estar no palco juntos. Com Tony, pude viver minha vida em um túnel do tempo”, afirmou Gaga.

“Tony e eu tínhamos esse poder mágico. Nós nos transportamos para outra era, modernizamos a música juntos e demos uma nova vida a ela como uma dupla de cantores”, continuou a artista.

Lady Gaga ressaltou que as parcerias deles não foram apenas um “ato”, pois ele era seu “amigo verdadeiro”. Eles se encontraram pela primeira vez em 2011 e gravaram juntos a música “The Lady is a Tramp”, para o álbum “Duets II” de Tony.

“Nosso relacionamento era muito real. Claro que ele me ensinou sobre música, sobre a vida no showbiz, mas também me mostrou como manter meu ânimo elevado e minha cabeça no lugar”, relembrou ela em seu texto. “ ‘Em frente’, ele dizia”, completou.

“Ele era um otimista, acreditava em trabalho de qualidade e vida de qualidade. Além disso, havia a gratidão. Tony sempre foi grato”, Gaga também destacou as qualidades do cantor de jazz.

Na publicação, a cantora listou alguns feitos de Tony durante sua vida, como ter servido na Segunda Guerra Mundial, ter marchado ao lado de Martin Luther King Jr. e cantado jazz com grandes cantores e músicos do mundo.

Em seu texto, a artista revelou que “há muito tempo” luta pela perda de Tony, que foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. “Tivemos um adeus muito longo e poderoso”, sustentou ela.

“Embora houvesse cinco décadas entre nós, ele era meu amigo. Meu verdadeiro amigo de verdade. Nossa diferença de idade não importava - na verdade, deu a cada um de nós algo que nenhum de nós tinha com a maioria das pessoas. Viemos de dois estágios diferentes da vida totalmente inspirados.”, pontuou.

Ela também contou que “perder” o amigo para a doença foi “doloroso, mas também muito bonito”. A cantora escreveu que o momento de perda de memória é sagrado na vida de uma pessoa, pois existe o sentimento de “vulnerabilidade e um desejo de preservar a dignidade”.

“Tudo o que eu queria era que Tony lembrasse o quanto eu o amava e o quanto eu era grata por tê-lo em minha vida. Mas, à medida que isso desaparecia lentamente, eu sabia que, no fundo, ele estava compartilhando comigo o momento mais vulnerável de sua vida - estar disposto a cantar comigo quando sua natureza estava mudando tão profundamente”, remeteu a cantora ao último trabalho deles em 2021.

“Eu nunca vou esquecer esta experiência. Nunca vou esquecer Tony Bennett”, afirmou em sua homenagem.

Antes de finalizar seu texto, Lady Gaga fez um pedido. Ela pediu para que as não abandonassem os mais velhos “quando as coisas mudarem” e que quando a tristeza chegasse apenas seguissem em frente, pois ela faria parte.

“Cuide dos mais velhos e prometo que aprenderá algo especial. Talvez até mágico. E preste atenção ao silêncio - algumas das trocas mais significativas de meu parceiro musical e eu não tinham nenhuma melodia”, finalizou o apelo.

“Eu te amo, Tony. Com amor, Lady”, a artista encerrou o texto com uma declaração ao amigo.

