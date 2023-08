Microfone de Zezé di Camargo é desligado após voz do cantor falhar

O cantor Zezé di Camargo passou mais uma vez por um momento desconfortável durante um show com seu irmão Luciano. Realizada no domingo, 30, a apresentação da dupla sertaneja ocorreu durante o festival Feife 2023, na cidade de Porto Ferreira, em São Paulo.

Na ocasião, os cantores apresentaram a música “Sonho de Amor”, quando a voz de Zezé falha, foge do tom e desafina. Luciano tenta acompanhar o irmão até o final da canção. Com a situação, a produção do evento desligou o microfone do artista.

Incrível Show de Zezé Di Camargo: Voz Surpreende Fãs e Causa Polêmica! pic.twitter.com/M7nfONkJeF July 28, 2023

Falha na voz do cantor Zezé di Camargo

Em maio, a voz de Zezé também falhou durante um dos shows dos cantores sertanejos. Na época, os fãs de Zezé di Camargo e Luciano comentaram sobre a falta de acompanhamento fonoaudiólogo ao longo da carreira, o que pode ter afetado as condições vocais do músico.

No início de junho, Zezé comentou sobre o ocorrido, afirmando que “qualquer profissional está sujeito a erros”. Dividindo o palco com seu irmão Luciano, Zezé culpabiliza a mídia pela repercussão negativa do “erro humano”.

“As pessoas usam muito isso para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira!”, afirmou.



