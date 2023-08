Paulinho da Viola tem 'boa evolução' após cirurgia, diz boletim

O cantor e compositor Paulinho da Viola apresentou “boa evolução” em seu quadro de saúde no primeiro dia após realizar cirurgia para retirar um tumor no intestino delgado. A informação foi divulgada a partir de boletim médico publicado nas redes sociais do artista. Ele havia sido internado às pressas após sangramento digestivo.

“O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no primeiro dia de pós-operatório. Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação está dentro do esperado”, afirma o boletim médico assinado pelo cirurgião Octávio Vaz, da Clínica São Vicente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paulinho da Viola precisou cancelar de última hora um show que faria no último domingo, 30, no Festival Sesc de Inverno em Três Rios (RJ), após passar por uma “indisposição”.



Entenda o que aconteceu com Paulinho da Viola

Após passar por uma “indisposição”, o cantor e compositor Paulinho da Viola precisou cancelar o show que faria em Três Rios, no Rio de Janeiro, no último domingo, 30. A apresentação ocorreria no Festival Sesc de Inverno e o cancelamento foi informado pelas redes sociais do músico cerca de 15 minutos antes do início do show. A decisão atendeu a pedidos médicos.

"Informamos que o show que ocorreria no município de Três Rios neste domingo, 30 de julho, pelo Festival de Inverno, foi cancelado. Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show. Agradecemos a compreensão", anunciou a equipe do artista.

Leia Mais Microfone de Zezé di Camargo é desligado após voz do cantor falhar

Joelma tem agenda de shows cancelada por sinusite bacteriana

Restart anuncia retorno e turnê repaginada após 8 anos de hiato

Vale lembrar que o sambista está atualmente com 80 anos. Nos comentários da publicação no Instagram, fãs demonstraram apoio a Paulinho da Viola e manifestaram preocupação com a saúde do cantor. “Te cuida, Paulinho, você é muito precioso. Já, já estará nos encantando e cantando”, declarou uma seguidora.

O show também estava programado como parte da turnê de celebração dos 80 anos de vida de Paulinho da Viola. A próxima apresentação está prevista para ser realizada em 5 de agosto, em Florianópolis.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.