Joelma tem agenda de shows cancelada por sinusite bacteriana

Filha de Joelma afirma que cantora está com sinusite bacteriana e assessoria informou que a artista está "internada fazendo exames e check up"

Natalia Sarraff, filha da cantora Joelma, informou que a artista cancelou a agenda de shows por tempo indeterminado por conta de uma sinusite bacteriana.

No dia 22 de julho, Joelma passou mal no palco durante o show realizado em Santa Maria das Barreiras, no Pará. A artista paraense foi atendida pela equipe médica e orientada a repousar até se recuperar totalmente.

De acordo com a assessoria da cantora, ela está "internada fazendo exames e check up". “Os dias de descanso foram maravilhosos, mas agora vou para o hospital cuidar da saúde 100%, fazer todos meus exames e seguir todas as recomendações. Quero agradecer muitão as orações de vocês", declarou Joelma através das redes sociais.

Joelma: shows cancelados e problemas de saúde

Esta não foi a primeira vez que Joelma precisou cancelar um show por questões de saúde. No dia 12 de julho, a artista estava programada para se apresentar no Festival Expocrato, mas cancelou dias antes por conta de um quadro gripal.

No início do mês, a cantora preocupou os fãs após aparecer com o rosto inchado. De acordo com a equipe da artista, Joelma ainda sofre com as sequelas da covid-19, doença que foi diagnosticada cinco vezes.



*Colaborou Lillian Santos

