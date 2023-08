Jeremy Renner surge andando em festa após acidente grave

O ator Jeremy Renner está recuperado após sofrer um grave acidente no qual quebrou 30 ossos. No sábado, 29, o intérprete de Gavião Arqueiro apareceu na festa de aniversário da atriz Kate Beckinsale, ocorrida em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na ocasião, o ator da saga “Vingadores” surgiu andando, sem auxílio de muletas, ao lado do diretor Casey Affleck, seu amigo de longa data. Jeremy passou os últimos meses em recuperação, realizando sessões de reabilitação física e utilizando bengala e cadeira de rodas para se locomover.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jeremy Renner estava ajudando uma pessoa no momento do acidente

O ator Jeremy Renner, que dá vida ao personagem Gavião Arqueiro da Marvel, sofreu um acidente grave no dia 1º de janeiro de 2023, envolvendo um limpa neves. Segundo atualizações do jornal local Reno Gazette, o ator ajudava uma pessoa que estava presa dentro de um carro atolado na neve.

As informações foram repassadas à imprensa pela prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve. A gestora disse que ela e o Renner são amigos e que no dia do acidente foi chamada pela família. “Ele estava ajudando alguém preso na neve”, disse Schieve. “Ele está sempre ajudando os outros.”.

Como foi o acidente com Jeremy Renner

Jeremy, que possui uma casa no estado de Nevada, nos EUA, tentava remover a neve que atolava um carro na vizinhança, após forte nevasca no Ano Novo, até que uma máquina de remoção de gelo que utilizava o atingiu.

Um vizinho médico do ator, fez um torniquete em Renner e ficou ao seu lado até a chegada dos paramédicos, segundo informou o TMZ na época.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui