Disney responde Peter Dinklage e evitará estereótipos em "Branca de Neve"

A Disney emitiu um comunicado oficial depois de sofrer críticas do ator Peter Dinklage sobre o live action "Branca de Neve"

O ator Peter Dinklage criticou o live action de “Branca de Neve” ao afirmar que a história era “retrógrada” e reforçava estereótipos sobre nanismo. Por causa disso, o estúdio responsável pela adaptação do conto de fada divulgou uma nota em que explica que adotou uma abordagem diferente.

“Para evitar reforçar estereótipos do filme de animação original, estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e consultando membros da comunidade de nanismo. Estamos ansiosos para compartilhar mais à medida que o filme entrar em produção após um longo período de desenvolvimento", disse em comunicado publicado pelo The Hollywood Reporter.

A polêmica se tornou mais comentada quando Peter Dinklage falou sobre o assunto em entrevista ao podcast “WTF”, apresentado por Marc Maron. “Sem querer ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreso quando eles ficaram muito orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve”, explicou.

“Mas você ainda está contando a história de ‘Branca de Neve e os Sete Anões’. Dê um passo para trás e veja o que você está fazendo. Isso não faz sentido para mim. Você é progressista de certa forma, mas ainda está fazendo aquela história de sete anões vivendo juntos em uma caverna… o que diabos você está fazendo?”, questionou.

O live action “Branca de Neve”, previsto para lançar em 2023, terá direção de Marc Webb (“O Espetacular Homem-Aranha”). Os protagonistas serão Rachel Zegler (“Amor, Sublime Amor”) como Branca de Neve e Gal Gadot (“Mulher-Maravilha”) como a Rainha Má. O papel masculino será de Andrew Burnap, mas não há detalhes sobre seu personagem.



