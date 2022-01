Peter Dinklage critica live action da Branca de Neve: "história retrógrada"

Peter Dinklage, ator de "Game Of Thrones", criticou live action da Branca de Neve em entrevista ao podcast "WTF"

Peter Dinklage, ator de “Game Of Thrones” criticou live action da Branca de Neve em entrevista ao podcast “WTF”, apresentado por Marc Maron. De acordo com o artista, a história é “retrógrada”.

Segundo ele, o conto de fadas reforça estereótipos sobre o nanismo. “Sem querer ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreso quando eles ficaram muito orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve”, diz.

“Mas você ainda está contando a história de ‘Branca de Neve e os Sete Anões’. Dê um passo para trás e veja o que você está fazendo. Isso não faz sentido para mim. Você é progressista de certa forma, mas ainda está fazendo aquela história de sete anões vivendo juntos em uma caverna… o que diabos você está fazendo?”, questiona.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele lamenta que sua causa ainda não seja tão disseminada na indústria cinematográfica. “Será que não fiz nada para que minha causa avançasse? Acho que não gritei o suficiente”, lamenta.

Em sua perspectiva, as pessoas não estão abertas a tomar tantos riscos. “Se você contar a história da Branca de Neve com uma visão mais progressista e bacana, então vamos fazer isso, estou dentro. Mas eu simplesmente não sei. As pessoas não aceitam riscos”, diz.

Apesar da crítica, o ator elogiou Rachel Zegler (“Amor, Sublime Amor”), que será a protagonista. “Com todo amor e respeito à atriz e às pessoas que achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas eu fiquei pensando: ‘o que você está fazendo?’”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Turma da Mônica: personagem Chico Bento vai ganhar filme em 2023

Artista cearense M Dias Preto ganha prêmio e abre exposição em Minas Gerais

Associação de críticos do Ceará elege os melhores filmes de 2021

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags