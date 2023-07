Cantora norte-americana faz show no fim de semana em Fortaleza

O último fim de semana de programação do “Férias em Fortaleza” receberá no domingo, 30, shows da cantora estadunidense Deanna Bogart e da banda The Shout, grupo cearense de tributo aos Beatles. As apresentações ocorrem no Anfiteatro, localizado na Beira Mar.

Deanna Bogart é uma cantora de blues com mais de 40 anos de carreira. A multi-instrumentista estará acompanhada pela Big Joe Manfra Blues Band no show que começa a partir das 19 horas.

Em seguida, o grupo formado por fãs de tributo aos Beatles, The Shout, sobe no palco do Anfiteatro com sucessos da banda inglesa. A apresentação está prevista para a partir das 20 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Renato Aragão tem fortuna avaliada em R$ 180 milhões; saiba mais

Gil do Vigor afirma em entrevista: "Quero ser presidente do Brasil"

Fórum de Teatro realiza ato pela saúde de Oswald Barroso

Spotify lança experiência "The Eras" para fãs da Taylor Swift; saiba mais

Outras programações estão previstas para o fim de semana que encerra esta temporada do “Férias em Fortaleza”, promovida pela Prefeitura Municipal. Nesta sexta-feira, 28, o Mercado dos Pinhões receberá a partir de 19h30min a apresentação do cantor Johnny Lima, atração do Sons do Mercado Especial Férias.

No sábado, 29, um evento focado em animais de estimação acontece no parque Bisão, a partir das 9 horas. O “Fortaleza Pet Friendly” contará com evento de adoção, feira de moda pet e ação educativa para crianças. Além disso, serviços de vacinação antirrábica e testes de triagem para leishmaniose (calazar) serão ofertados pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal.

O Centro Cultural Belchior (CCBel) recebe o festival Fortaleza Hip Hop entre os dias 29 e 30 de julho. No sábado, dia 29, o evento começa às 8 horas e encerra às 16h45min. No dia 30, domingo, Ele começa às 8 horas e termina apenas às 20 horas.

Confira a programação completa:

Férias em Fortaleza

Sexta-feira (28/7)



Depois das Seis

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Atração Rogério Soares

Horário: 18h30min

Sons do Mercado Férias

Local: Mercado dos Pinhões

Atração: Johnny Lima

Horário: 19 horas

Sábado (29/7)



Fortaleza Hip Hop

Local: Centro Cultural Belchior - Rua Pacajus, 123

Horário: 8h30min às 16h45min

Fortaleza Pet Friendly

Local: Parque Bisão - Av. Beira Mar, 4364

Horário: 9 horas

Giro Cultural - Parque Rachel de Queiroz

Local: Parque Rachel de Queiroz

Horário: 18 horas

Atrações: Aquarela entretenimento / Comédia Cearense e Banda Fee de Semana

Giro Cultural - Especial Bom Jardim

Local: Praça Santa Cecília

Horário: 18 horas

Atrações: Lucas Payzim e Chapeuzinho Vermelho.

Domingo (30/7)



Fortaleza Hip Hop

Local: Centro Cultural Belchior - Rua Pacajus, 123

Horário: 8h30min às 20 horas

Pôr do Sol

Local: Espigão da Praia Do Náutico

Horário: 16h30min

Atrações: Oliveirinha e Karolzinha

Cultura à Beira-Mar

Local: Anfiteatro da Beira-mar

Horário: 19 horas

Atrações: Deanna Bogart & banda Big Joe Manfra Blues Band e banda The Shout (Tributo Beatles)

Segunda-feira (31/7)



Conexão Cultural

Local: Terminal do Papicu

Horário: 18 horas

Atrações: Leandro Lima e William Ciríaco e trio

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.