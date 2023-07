Férias em Fortaleza: confira programação gratuita no Dragão do Mar

Artistas cearenses integram a programação do última final de semana de férias no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

A temporada de férias em Fortaleza está perto de encerrar, mas os fortalezenses e turistas ainda podem aproveitar as atividades gratuitas por toda a Cidade.

Nesta sexta-feira, 28, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura terá uma programação gratuita e acessível, para que o público de todas as idades possam curtir o final do mês de julho.

Com início marcado às 19 horas, no Anfiteatro Sérgio Motta, o grupo Os Bardos abre as apresentações com o projeto "Febe da Máquina (Dia de Desligar as Máquinas)".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS Férias em Fortaleza: onde comer os melhores petiscos das barracas

Na sequência, Mulher Barbada apresenta o espetáculo musical "BÁRBARA!". A programação será acompanhada por uma banda formada pelos músicos Caio Castelo, Dândara Marquês, Joana Lima e Vladya Mendes.

Em seguida, os artistas Curumin e Saulo Duarte se unem para apresentar “FU-MANTWO”, projeto especial que reúne as composições autorais de ambos os músicos, além de releituras de artistas referência, como como Bob Marley, Russo Passapusso e Anelis Assumpção.

Todas as apresentações terão presença de um intérprete de Libras. O acesso aos shows é gratuito mediante retirada de ingressos na bilheteria do Planetário do Dragão do Mar a partir das 18 horas.

Férias em Fortaleza: programação no Dragão do Mar

Com : Os Bardos, Mulher Barbada, Curumim e Saulo Duarte



: Os Bardos, Mulher Barbada, Curumim e Saulo Duarte Quando : sexta-feira, 28, a partir das 19 horas



: sexta-feira, 28, a partir das 19 horas Onde : Anfiteatro Sérgio Motta (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



: Anfiteatro Sérgio Motta (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui