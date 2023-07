Fórum de Teatro realiza ato pela saúde de Oswald Barroso

Por meio das redes sociais, o Fórum Cearense de Teatro convocou para este sábado, 29, um ato pela saúde do poeta Oswald Barroso, de 75 anos. Segundo a entidade, o artista cearense estaria desassistido durante internação hospitalar.

“Em um momento crítico de saúde, um artista, já idoso, com significativa atuação em diversos campos da arte do Estado do Ceará fica desassistido no que seria o básico, um atendimento médico adequado, num serviço de saúde, que vejam é pago”, escreveu o Fórum na postagem feita em perfil no Instagram.

Em texto, a entidade fala que pode “parecer pouco”, mas que o ato é o “mínimo” que pode ser feito em solidarização ao artista que se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Poeta, jornalista, dramaturgo, folclorista e teatrólogo. Oswald Barroso já contribui em diversas áreas da cultura cearense com suas pesquisas e conhecimentos. O cearense se formou em Comunicação Social na Universidade Federal do Ceará (UFC), onde também se tornou mestre e doutor em Sociologia.

Oswaldo Barroso tem Pós-Graduação em Gestão Cultural, pela ANFIAC/Paris, e Pós-Doutorado, pela UniRio. O pesquisador de cultura popular é ex-diretor do Theatro José de Alencar e também já lecionou em universidades.

A manifestação, que acontece no sábado, 29, começará às 10 horas em frente ao hospital do plano de saúde Unimed, no bairro São João do Tauape. O Fórum Cearense de Teatro (@forumcearensedeteatro) está disponível no Instagram.

Por meio de nota, a Assessoria de Comunicação da Unimed se manifestou sobre as reclamações. Confira nota completa:

A Unimed Fortaleza informa que o paciente Oswald Barroso está recebendo os devidos cuidados no Hospital Unimed, com plano terapêutico adequado e adaptado às variabilidades inerentes a uma internação clínica de pacientes idosos. Está aos cuidados de uma equipe multiprofissional capacitada e dedicada a atendê-lo dentro das necessidades de seu quadro clínico.

A unidade de internação na qual o paciente se encontra conta com horários de visita estendida todos os dias da semana, para que os familiares presentes recebam todas as informações a respeito do estado de saúde do paciente.

Até o momento, não houve nenhuma solicitação ou autorização por parte da família para que o hospital divulgue boletim médico de forma pública. Da mesma forma, a Unimed Fortaleza afirma que não há nenhuma reclamação formal ou informal registrada por parte da família do paciente.

A Unimed Fortaleza reitera seu empenho no propósito de cuidar da saúde do paciente com excelência, assistindo a família no que for preciso.

