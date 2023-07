Renato Aragão tem fortuna avaliada em R$ 180 milhões; saiba mais

A fortuna de Renato Aragão vem sendo "investigada" nas redes sociais após o comediante colocar sua mansão à venda por R$ 18 milhões. Localizada no Rio de Janeiro, a propriedade do cearense possui até mesmo uma cachoeira particular.

Em entrevista ao podcast PodC, programa apresentado por Celso Portiolli, no dia 18 de julho, Dedé Santana, companheiro de Renato em “Os Trapalhões”, o humorista revelou que o artista cearense possui uma fortuna avaliada em R$ 180 milhões.

“Ele é milionário! Eu vi outro dia e ele está com 180 milhões de reais no banco. Fora o que ele tem (outros bens). Ele soube aproveitar bem aquela época”, detalha. Nas redes sociais, os internautas ficaram surpresos com a revelação e foram atrás de onde vem o dinheiro do Didi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De onde vem a fortuna de Renato Aragão?

Na década de 1970, quando estreou com o programa “Os Trapalhões”, o cearense era um dos atores mais bem pagos da Rede Globo. O programa de humor foi um sucesso para além da televisão e rendeu dez longas-metragens que foram recorde de bilheteria por todo o Brasil.

De acordo com a revista Caras, mesmo sem aparecer na televisão desde 2013, o comediante segue recebendo um salário mensal de cerca de R$400 mil. Fora das telas, Renato Aragão também possui inúmeras propriedades em seu nome, além dos ganhos com direitos autorais e investimentos financeiros.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui