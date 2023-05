Festival Mita 2023: Xuxa agradece homenagem da banda Haim

Banda Haim cantou "Ilariê", da Xuxa, durante apresentação no Festival Mita, no Rio de Janeiro

O primeiro final de semana do Festival Mita teve muitas emoções e homenagens especiais feitas pelos artistas que se apresentaram nos dias 27 e 28, no Jockey Club, localizado no Rio de Janeiro.

Uma das atrações principais do domingo, 28, a banda de indie rock Haim comentou ser fã de Xuxa Meneghel, a Rainha dos Baixinhos, durante a apresentação que iniciou às 17 horas. Na ocasião, o trio de irmãs cantou “Ilariê”, um dos grandes sucessos da artista brasileira.

“Eu era fã muito fã da música brasileira, e uma das minhas heroínas era uma mulher chamada Xuxa”, declarou Este Haim. A baixista também contou para o público que havia enviado uma mensagem para Xuxa momentos antes de iniciarem o show.

Na manhã desta segunda-feira, 29, Xuxa compartilhou o vídeo do momento em seu perfil no Instagram e agradeceu Este Haim pela homenagem: “Que emocionante, ouvi, vi e recebi seu lindo carinho”.



Festival Mita 2023: programação completa

Confira abaixo os horários e a programação completa do segundo final de semana do Festival Mita, que irá ocorrer em São Paulo.

SÃO PAULO (3 de junho)

Palco Deezer



11h50 – N.I.N.A



12h50 – Avuá convida Rodrigo Alarcon



14h35 – Duda Beat



16h45 – Djonga convida BK



19h05 – Natiruts

Palco Centro



13h40 – Jehnny Beth



15h30 – BADBADNOTGOOD



17h40 – Flume



20h20 – Lana Del Rey



SÃO PAULO (4 de junho)

Palco Deezer



12h00 – Far From Alaska convida Supercombo



14h00 – Sabrina Carpenter



16h20 – NX Zero



18h55 – The Mars Volta

Palco Centro



13h00 – Don L convida Tasha & Tracie



15h10 – Capital Inicial



17h30 – Haim



20h20 – Florence + The Machine



