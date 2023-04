Inclusão: Barbie lança boneca com Síndrome de Down

Novo lançamento da linha "Barbie Fashionistas" traz boneca com Síndrome de Down; Mattel aposta na inclusão e representatividade com as bonecas Barbie

A Mattel, empresa de brinquedos mais popular do mundo, lançou sua primeira boneca Barbie com Síndrome de Down. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 25, com a apresentação da boneca nas mãos de crianças com Síndrome de Down junto com suas famílias.

A nova Barbie foi projetada em parceria com a National Down Syndrome Society (NDSS), organização estadunidense que fornece apoio às pessoas com a condição, seus familiares e amigos.

Conforme informado pela Mattel no vídeo de divulgação da boneca, a produção e design da nova Barbie foram feitos, do início ao fim, juntamente com a NDSS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS Barbie: trailer do filme é divulgado; Dua Lipa integra elenco

“Com o lançamento desta boneca, a Barbie espera continuar a permitir que mais crianças tenham a chance de se ver na Barbie, refletir melhor o mundo que veem ao seu redor e promover um senso de inclusão para crianças em todos os lugares.”, descreveu a Mattel na postagem.

A nova boneca faz parte da linha “Barbie Fashionistas”, que apresenta diversas versões da boneca e tem o objetivo de trazer mais inclusão e representatividade aos brinquedos infantis.

Contabilizando mais de 200 Barbies com inúmeros tipos de corpos e tons de pele, a marca já lançou bonecas com aparelhos auditivos, com perna protética, de cadeira de rodas, com vitiligo, entre outras versões.

VEJA TAMBÉM Barbie lança primeira boneca trans em homenagem à atriz Laverne Cox

“Esta Barbie serve como um lembrete de que nunca devemos subestimar o poder da representação. É um grande passo para a inclusão, é um momento que estamos comemorando”, comenta Kandi Pickard, presidente e CEO da National Down Syndrome Society.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags