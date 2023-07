Barbie: Trilha do filme tem Lizzo, HAIM, Sam Smith, Karol G e mais

As cantoras Dua Lipa e Billie Eilish também compõem a trilha sonora do filme "Barbie"

O filme mais rosa do ano, “Barbie”, chega aos cinemas com uma trilha sonora com direto a várias estrelas da cena musical mundial. Além de ter a cantora Dua Lipa como uma das versões da boneca, o filme traz vozes como de Lizzo, a banda HAIM, Sam Smith e Karol G.

As músicas lançadas antes da estreia do filme como “Dance the Night" (de Dua Lipa), "What Was I Made For?" (de Billie Eilish) e "Barbie World" (de Nicki Minaj e Ice Spice) também fazem parte do “Barbie The Album”, disponível nas plataformas de áudio.

Confira o álbum completo de músicas de "Barbie":

Barbie nos Cinemas:



"Barbie" é estrelado pela atriz Margot Robbie ("Eu, Tonya") no papel principal, além de Ryan Gosling ("La La Land") como o namorado da protagonista, Ken. A direção é de Greta Gerwig (de "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres"), que coescreveu o roteiro com Noah Baumbach ("História de um Casamento").



O elenco conta, ainda, com nomes como America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa e Helen Mirren. O longa-metragem estreou nesta quinta-feira, 20.

