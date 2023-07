Barbie inspira pratos e restaurantes em Fortaleza; saiba onde

O novo filme da Barbie tem espalhado ainda mais a cor rosa pelo mundo, inspirando também comidas nos cafés e restaurantes de Fortaleza.



Burger King lança produtos inspirados na Barbie Crédito: Divulgação

Barbie no Go Coffee

A Go Coffee, rede de café "to go", lançou o frapê da Barbie em parceria com Warner Bros e Mattel. A bebida leva base de creme Go Coffee, leite, gelo batido, xarope de tutti-frutti e calda de tutti-frutti com glitter e é vendida num copo especial com logo do filme.

O novo frapê da Barbie já está disponível em todas as unidades Go Coffee do País. Em Fortaleza, na unidade da avenida Padre Antônio Tomás, você pode comprar a bebida ou pedir via delivery. O frapê custa R$ 30.

Onde: avenida Padre Antônio Tomás, 2080 (loja 3) - Aldeota



avenida Padre Antônio Tomás, 2080 (loja 3) - Aldeota Quanto: R$30

Na temática do filme "Barbie", Café de Miss lança tapioca com massa rosa Crédito: FÁBIO LIMA

Barbie no Café de Miss

Localizado no Montese, o Café de Miss tem um cardápio cheio de alimentos na cor rosa, além de diversos ambientes instagramáveis para quem ama a cor. O espaço por si só já parece a própria Barbieland, mas a cafeteria decidiu incorporar ainda mais o mundo da boneca ao criar um espaço inspirado nela.

O quarto da Barbie, além de ser todo rosa, tem uma versão gigante da caixa da boneca para tirar fotos. Já o cardápio inclui opções salgadas, como cuscuz e tapioca rosa, e opções doces, como croissant de ninho rosa com morangos e cheesecake rosa com morangos.

Há ainda dois milkshakes inspirados na boneca: o Barbie Shake e o Barbie nas Nuvens. O cardápio é assinado pelas chef confeiteira Taynara dos Santos, chef de cozinha Beatriz Xavier e pela barista Anna Laís. Além das comidas, o espaço contará com a presença de uma modelo fantasiada de Barbie.

Onde: rua Alberto Magno, 299 - Montese



rua Alberto Magno, 299 - Montese Quanto: preços variados (cardápio disponível no Instagram)

Pincofee disponibliza cinco opções temática para os clientes Crédito: FERNANDA BARROS

Barbie no Pincoffee

A Pincoffee é uma cafeteria completamente rosa localizada na Aldeota. Em meio à febre do universo Barbie, o estabelecimento lançou um cardápio inspirado no mundo da boneca.

São cinco alimentos: Pinc is my passion (Pâte à choux com recheio de mousse de morango), Barbie fantasy (tartele de morango), pinc fashionista (cake de amêndoas, geleia de morango e mousse de baunilha), barbie fizz (soda italiana refrescante de maça verde com pitaya) e come on barbie, lets go party (drink não alcoólico de pitaya e suco de laranja).

Onde: rua Maria Tomásia, 1262 - Aldeota



rua Maria Tomásia, 1262 - Aldeota Quanto: a partir de R$ 16

Barbie no Burger King

O Burger King lançou uma linha de produtos temática da Barbie, disponível em todos os pontos de venda da rede.

A linha é composta pelo Pink Burger (sanduíche de pão brioche, fatia de queijo sabor cheddar, carne, molho rosa sabor defumado e bacon em cubos), Batata do Ken e Shake da Barbie com donut (milk-shake sabor baunilha misturado com Nesquik e donut com cobertura de chocolate rosa e branco).

O combo com Pink Burger, Batata do Ken e Free Refill sai a partir de R$ 36,90, enquanto o shake Barbie com donut custa a partir de R$ 21,90.

Onde: em todas as lojas Burger King



em todas as lojas Burger King Quanto: Combo BK Barbie R$ 36,90 e shake Barbie com donut R$ 21,90

Biscoitices lança mini biscoitos inspirados na Barbie Crédito: Divulgação

Barbie no Biscoitices

Idealizada por Ticiana Demétrio, a Biscoitices é especializada em biscoitos decorados e macarons. Com quiosques localizados nos shoppings Iguatemi Bosque e Riomar Fortaleza, o empreendimento apostou numa linha de biscoitos inspirados no universo da Barbie para atrair os fãs da boneca.

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 25

