Morre cantora Leny Andrade aos 80 anos no Rio de Janeiro

Cantora Leny Andrade, uma das referências do jazz brasileiro, morre aos 80 anos no Rio de Janeiro

A cantora Leny Andrade morreu, aos 80 anos, nesta segunda-feira, 24, no Rio de Janeiro. A artista estava internada no no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Leny se consolidou como uma das referências do jazz brasileiro.



"Estou indo encontrar João Donato e Tony Bennett. Música do céu. Minha voz estará sempre com vocês", postou a equipe da artista no perfil do Instagram.

Cantora Gabby Moura lamentou a morte de artistas nas redes sociais. "Não pode ser verdade isso. Nossa eterna rainha do jazz, da bossa nova, do improviso. Que falta você fará, Leny", publicou a cantora de samba e pagode.

