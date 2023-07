Morre Tony Bennett: Cantor visitou Fortaleza em 1994: ‘Parece Miami'

O cantor norte-americano Tony Bennett visitou a capital cearense com apresentação no Ideal Clube

O cantor norte-americano Tony Bennett morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos. O ícone do jazz e do pop esteve em Fortaleza em 1994 em turnê de divulgação do álbum “Steppin Out”, lançado um ano antes.

O show do cantor aconteceu em uma sexta-feira de junho. Às 22 horas do dia 3 de junho de 1994, o cantor subiu ao palco do Ideal Clube, tradicional casa de eventos localizada no bairro Meireles, em Fortaleza.

No repertório da apresentações, além de canções do álbum recém-lançado, Bennett ainda incluiu alguns clássicos do jazz mundial e hits de sua carreira, como “I Left My Heart in San Francisco” e “New York, New York”. Na época, os ingressos para o show de Bennett custavam 360 mil cruzeiros e 540 mil cruzeiros para uma mesa com quatro lugares.

Passagem de Tony Bennett por Fortaleza

Uma das responsáveis por trazer o músico internacional a Fortaleza foi a jornalista e produtora cultural Fernanda Quinderé. No período, Fernanda lembra que recebeu a notícia que Bennett faria uma excursão no Brasil e articulou, junto com a diretoria do Ideal Clube (Humberto Cavalcante e Luiz Carlos Aguiar), a vinda do cantor à capital cearense.

“Era uma pessoa educadíssima, finíssima, me surpreendia com tanta mesura ao cumprimentar e despedir-se. Um artista que rompeu fronteiras, você vê que atingiu até o público jovem, gravou com grandes nomes, como Lady Gaga, por exemplo. Gosto muito do Frank Sinatra, mas tenho minha paixão por Tony Bennett”, conta ela ao O POVO.

"Na vinda à Fortaleza mostrei tudo para ele. Apresentei o Ideal Clube, o palco do show, os bastidores, o hotel. Ele ficou hospedado no Othon Palace, na Avenida Beira-Mar. Lembro que, quando viemos de carro do aeroporto, quando chegamos a orla da Beira-Mar, ele disse: ‘Parece Miami’. No hotel ainda o presenteei com um ‘caju de prata’ para que pudesse ter essa lembrança do Nordeste Brasileiro”, relembra Fernanda que não conseguiu ir ao show devido ao uma dengue, mas conta que deixou tudo gravado em um DVD.



Repertório e ingressos de Tony Bennett em Fortaleza:

Na coluna do jornalista José Rangel no O POVO, é possível ter um flashback do momento vivido pelos fortalezenses em 1994.



Registros dos apreciadores do show de Tony Bennett em Fortaleza Crédito: Arquivo / OPOVO / Braguinha

Registros dos apreciadores do show de Tony Bennett em Fortaleza Crédito: Arquivo / OPOVO / Braguinha

Tony Bennett em apresentação no Ideal Clube, em Fortaleza (1994) Crédito: Arquivo/ O POVO / Braguinha

“A festa promovida pelo Ideal Clube, na última sexta-feira, foi a grande promoção da presente temporada, que reuniu em grande estilo, nomes dos mais categorizados da nossa sociedade. Reuniu o mundo social da cidade com um show maravilhoso do internacional Tony Bennett”, diz parte do registro.

O artista ainda passou por Salvador no dia seguinte, 4 de junho, e partiu para apresentação em Curitiba. Bennett também realizou shows em São Paulo e Rio de Janeiro.

Antes de vir ao Brasil, o crooner havia realizado um show para a MTV, que resultou no álbum “Unplugged”, premiado com um disco de platina e um Grammy: Álbum do Ano. Um marco na trajetória musical do cantor que se aproximava do público jovem através deste trabalho. O disco "Steppin Out", dedicado a Fred Astaire, também recebeu um Grammy.

