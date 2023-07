Morre Josephine Chaplin, filha de Charlie Chaplin, aos 74 anos

A atriz Josephine Chaplin morreu no dia 13 de julho, aos 74 anos de idade, em Paris, na França. A informação foi confirmada pela família em nota enviada à imprensa.

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, a morte de Josephine foi revelada ao público somente nesta sexta-feira, 21, por decisão da família.

Josephine Chaplin era a sexta de 11 filhos de Charlie Chaplin, diretor, comediante, roteirista e considerado um dos atores mais importantes do cinema mudo. A artista estreou nos cinemas em 1972, no filme “A grande fuga do Comunismo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Josephine Chaplin seguiu os passos do pai, o lendário ator Charlie Chaplin, e se tornou atriz; a artista morreu aos 74 anos de idade Crédito: Divulgação

Seguindo os passos do pai, Josephine esteve no elenco de outras produções do cinema, como “A Condessa de Hong Kong” (1967), “Jack, O Estripador” (1976) e “The Peaks of Zelengore” (1976)



Memórias do Medo: novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui