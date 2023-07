Morre Dóris Monteiro, uma das principais vozes da bossa nova

A cantora e atriz carioca Dóris Monteiro, uma das principais vozes da bossa nova, morreu na madrugada desta segunda-feira, 24. Ela tinha 88 anos e, segundo publicação em seu perfil oficial no Instagram, o falecimento ocorreu por causas naturais. Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Dóris Monteiro iniciou sua carreira profissional na música em 1951, quando tinha apenas 17 anos. Na época, trabalhou como cantora da Rádio Tupi e permaneceu por oito anos na emissora. Seu primeiro álbum foi gravado naquele mesmo ano. Ela foi a voz de sucessos como as canções “Se Você Se Importasse”, “Dó-Ré-Mi” e “Fecho Meus Olhos…Vejo Você”.

Dois anos depois, em 1953, começou sua carreira no cinema com a estreia em “Agulha no Palheiro”. Ela foi eleita a melhor atriz do ano devido à sua interpretação na obra. Dóris Monteiro foi marcante para a consolidação da bossa nova no Brasil e, ao longo de mais de 70 anos de carreira, interpretou músicas de nomes como Tom Jobim, Noel Rosa e Fernando César.



