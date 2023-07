Morre Tony Bennett: parceria com Lady Gaga marca geração mais nova de fãs

Última apresentação ao vivo do astro do jazz foi com a cantora pop em Nova Iorque, em 2021

Ícones da música norte-americana, Lady Gaga e Tony Bennett se conheceram em 2011 e trabalharam juntos em duas colaborações, que renderam vários prêmios para os artistas. A parceria levou o astro do jazz para próximo do público mais jovem

O primeiro encontro dos dois foi para o álbum “Duets II”, de Tony, lançado em 2011. Com Gaga, o artista interpreta “The Lady is a Tramp”. A canção original é de Rodgers e Hart, lançada em 1937.

Em julho de 2014, eles se uniram mais uma vez para a gravação do disco “Cheek to Cheek”, lançado em 19 de setembro. Depois de dois anos em produção, o álbum de Tony e Lady Gaga estreou em primeiro lugar na parada da Billboard e apresenta covers clássicos: "Lush Life" de Billy Strayhorn, "Sophisticated Lady" de Duke Ellington e "Anything Goes" de Cole Porter.

O disco fez de Tony Bennett o artista mais velho a ter um número um nas paradas. Ele e Gaga promoveram o álbum com uma turnê de 36 datas.

No ano seguinte, “Cheek to Cheek” ganhou uma versão em DVD, que mostra a brilhante afinação entre o cantor e a diva do pop.

Tony Bennett e Lady Gaga: último show do astro do jazz

A dupla se reuniu em agosto de 2021, em meio à pandemia de covid-19, para dois shows de despedida no Radio City Music Hall, em Nova Iorque.

As apresentações serviram para a divulgação de "Love For Sale", o segundo álbum que os dois gravaram juntos, desta vez apenas com canções de Cole Porter. Esse foi o último trabalho de Tony Bennett.

Também foi um momento de revelações: Gaga lembrou a história de seu primeiro encontro com Bennett. "Oi, sou Lady Gaga", disse a novata ao encontrar seu ídolo em 2011. Bennett então olhou nos olhos dela e respondeu: “Eu sei quem você é - você é uma cantora de jazz”.