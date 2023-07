Durval Lelys encerra Fortal 30 anos celebrando a história do axé

Edição de 2023 do Fortal encerrou com homenagem ao axé com apresentação especial de Durval Lelys, Banda Eva e Ricardo Chaves no Bloco Brahma

Completando 30 anos de festa, a edição de 2023 do Fortal encerrou com uma homenagem aos grandes nomes do axé.

Após quatro dias de folia iniciados na quinta-feira, 20, o Bloco Brahma, comandado por Durval Lelys, finalizou o último dia de Fortal 2023 com emoção e animação para o público presente na Cidade Fortal.

Na ocasião, Durval cantou seus grandes sucessos e divertiu o Corredor da Folia ao apresentar as canções que marcaram gerações, como "Xô Satanás", "Dança da Manivela" e "Alô, Paixão".

Durval aproveitou o momento para convidar a Banda Eva, liderado por Felipe Pezzoni, e o músico Ricardo Chaves, um dos nomes mais relevantes da axé music.

Fortal 2023 chega ao fim após estreias, celebrações e problemas

Com presenças de nomes conhecidos, artistas inéditos na programação do evento, mas também problemas relatados pelo público, o festival encerrou com aceno às novas e antigas gerações da micareta.

O axé foi o grande destaque no Corredor da Folia no último dia do Fortal. Os tradicionais blocos Siriguella, com Bell Marques, e Village, com Ivete Sangalo, agitaram o público presente na festa. Houve também o Bloco Brahma, atração extra puxada por Durval Lelys e com participações especiais da Banda Eva e de Ricardo Chaves.

Esta edição também foi marcada pela chegada de artistas da nova geração à programação, como a cantora carioca Ludmilla, que estreou com o bloco Fervo da Lud na primeira noite.

Pedro Sampaio subiu no trio do bloco Bagunça, junto com o Parangolé. Nattan se apresentou novamente no festival com o Bloco Hype e Leo Santana foi uma das grandes atrações com o Bloco Vem Com o Gigante. Esses foram alguns dos exemplos da mescla entre antigas e novas gerações no Fortal 2023.

No caso da “velha guarda” da micareta, uma das novidades deste ano foi a presença dos chamados “trios independentes”. A programação levou ao público de quinta-feira, 20, a sábado, 22, artistas marcantes da história da festa, como Luiz Caldas, Cheiro de Amor e Ricardo Chaves.

Entretanto, o início desse percurso foi marcado por críticas. Na primeira noite dos Trios Independentes, Luiz Caldas, conhecido como “pai do axé music”, se apresentou logo após a abertura dos portões, por volta de 19h30min. Internautas, porém, criticaram a organização do evento e consideraram a logística desrespeitosa, pois Caldas chegou a cantar para a avenida vazia no Corredor da Folia.

No sábado, 22, Ricardo Chaves publicou em seu Instagram que havia recebido a informação de que ninguém poderia acompanhar o trio “embaixo, no asfalto, só quem estivesse na lateral e no camarote”. Depois, porém, disse que houve mudança na logística, e o trio independente sairia depois do terceiro bloco.

