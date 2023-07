Fortal 30 anos: primeira noite da festa tem surpresa e emoção coletiva

Iniciando os festejos dos 30 anos da maior festa de Fortaleza, o primeiro dia do Fortal 2023 contou com surpresas para os foliões e muita emoção que vão entrar para a história do evento

Uma das festas mais importantes no calendário de Fortaleza, o Fortal já começou e declarou a sua relevância para a Capital. Completando 30 anos em 2023, o primeiro dia da festa teve início nesta quinta-feira, 20, na Cidade Fortal e contou com muita emoção e surpresas que vão ficar na história.

Trazendo pela primeira vez a Fortaleza o “Fervo da Lud”, a cantora Ludmilla animou o público durante todo o trajeto no Corredor da Folia com seus maiores sucessos. Estreante no Fortal, a artista, no entanto, veio à Capital no mês de janeiro para o Férias na P.I e irá retornar em setembro, com a festa “Numanice”.

"A Ludmilla, ela sempre arrasa! Por onde ela passa ela arrasta uma multidão de pessoas. Onde ela tiver nós estaremos, eu não consegui nem dormir, ansiosa por hoje!", declara Andrea Menezes, 29. A cearense participa pela primeira vez do Fortal, juntamente com sua amiga, Mikaelle Moura, 31, para acompanhar o bloco da artista carioca.

Foto: Samuel Setubal Fortaleza-Ce, Brasil, 20-07-2023: Primeiro dia de Fortal - 2023. Trio Fervo com a cantora Ludmila. (Foto: Samuel Setubal)

Dando sequência à folia, o grupo Parangolé, comandado por Tony Salles, levantou a energia na Cidade Fortal com os grandes hits do pagode e da swingueira durante o bloco “Bagunça”.

"Emoção tá lá em cima, eu tô super feliz e realizado!", descreve o cantor, que detalhou que o repertório do bloco é composto por canções que marcaram o sucesso da banda e músicas recém lançadas.

Na fila da porta do trio-elétrico comandado por Tony Salles, a empresária Lilian Félix não escondeu a animação de estar, pela sexta vez, no Fortal.

"Eu estou eufórica, to há muito tempo tentando encontrar o 'Parango' de frente, tentar tirar uma foto com ele. Sempre que ele tá aqui eu e o meu esposo, que tá ali na grade me esperando, nós vamos atrás. Ele é o nosso amorzinho, tanto ele, como o GG (o cantor Léo Santana), que já compramos nosso abadá para sábado, para acompanhar o bloco 'Vem com o Gigante", conta a jovem de 25 anos de idade.

Considerado um dos principais artistas do evento, Bell Marques ajudou a fortalecer o Fortal com suas canções que marcaram diversas gerações. Músico experiente na avenida, Bell compartilhou o primeiro dia de festa com seus filhos Pipo e Rafa Marques com o bloco “Vumbora” e declarou oficialmente a abertura do maior Carnaval fora de época de Fortaleza.

Camarote Mucuripe

Enquanto isso, no Camarote Mucuripe, subiram ao palco Pedro Sampaio, Gustavo Mioto, Zé Vaqueiro e Banda Eva. Ambiente disputado por influencers e por aqueles que desejavam uma experiência mais completa da folia, no espaço era possível ter também uma visão geral do circuito por onde passavam os trios elétricos.

Um dos momentos mais aguardados na noite do primeiro dia de Fortal, a Beats, patrocinadora do evento, revelou sua surpresa: Pedro Sampaio é o mais novo embaixador da marca, e subiu no trio do bloco Bagunça, junto com o Parangolé.

"Nos 30 anos, primeiro dia, nos tínhamos que ter uma surpresa, inovar e trazer novidade para os foliões. A gente sabe que três décadas não é para qualquer um, é um evento que marcou gerações e que vem gente do Brasil inteiro por estar sempre se renovando, nos aproveitamos para inovar junto, gerar novas experiências mais marcantes.", detalha Tahlita Barreto, gerente regional de marketing da Ambev.

Já no Palco Arena, o momento foi agitado pelas bandas Timbalada, Pimenta Malagueta e DJ Justa. Em uma mistura de axé music e swingueira, os presentes na Arena também puderam curtir os hits tradicionais do Carnaval.

Com programação intensa até o domingo, 23, os próximos dias de Fortal terão apresentações de Ivete Sangalo, Léo Santana, Claudia Leitte, Durval Lelys, além de Wesley Safadão, Matuê, Ana Castela, Xand Avião, É o Tchan e Psirico.

Fortal 2023: confira programação completa

Corredor da Folia

sexta-feira, 21 de julho

Claudia Leitte (Largadinho)



Nattan e Felipe Amorim (Hype)



Bell Marques (Siriguella)



Banda Cheiro de Amor

sábado, 22 de julho

Leo Santana (Vem com o Gigante)



Bell Marques (Siriguella)



Ivete Sangalo (Village)



Ricardo Chaves

domingo, 23 de julho

Bell Marques (Siriguella)



Ivete Sangalo (Village)



Durval e convidados (Bloco Brahma)

Camarote Mucuripe

sexta-feira, 21 de julho

Xand Avião



Ana Castela



Matuê

sábado, 22 de julho

Wesley Safadão



Durval Lelys



Hugo Guilherme



KVSH

domingo, 23 de julho

Dennis DJ



João Gomes



Rafa e Pipo

Palco Arena

sexta-feira, 21 de julho

Psirico



Karol do Axé



Dj Justa

sábado, 22 de julho

É o Tchan



Verão S/A



Dj Justa

domingo, 23 de julho

Tuca Fernandes



Paulinho Calado



Dj Justa



