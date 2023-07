Inesperado: Beats e Pedro Sampaio surpreendem foliões na primeira noite do Fortal

Surpresa para os foliões, Pedro Sampaio estreou no Corredor da Folia e levantou o público ao lado de Tony Salles no Bloco Bagunça para celebrar os 30 anos do Fortal

A noite desta quinta-feira, 20 de julho, foi marcada por grande surpresa da Beats para os foliões em homenagem aos 30 anos do Fortal. O renomado DJ e produtor Pedro Sampaio se juntou à marca em uma parceria explosiva, proporcionando uma experiência musical inesquecível aos foliões.

Com um set especial repleto de hits, e o mix oficial de todas as festas e do Fortal, o carioca levou para o Corredor da Folia o inesperado que só Beats sabe fazer em uma dobradinha inédita com o cantor Tony Salles do Parangolé, no bloco Bagunça!

E a estreia foi dupla: tanto Pedro Sampaio quanto Parangolé se apresentaram pela primeira vez em trio elétrico no Corredor da Folia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ponto alto da noite foi o brinde de Pedro Sampaio com a marca Beats, selando uma parceria de sucesso. O momento simbolizou não apenas a união da música com a bebida oficial do evento, mas também a celebração de uma festa grandiosa que marcou três décadas de pura diversão.

Ao som dos seus hits mais empolgantes, Pedro Sampaio provocou o inesperado e fez a multidão vibrar, levando o público ao delírio com sua performance envolvente. O set especial apresentou uma seleção impecável de músicas como: Dançarina, Galopa, No chão novinha, e o novo single Joia Rara, que não deixou ninguém parado, criando uma atmosfera de euforia e alegria.

A parceria entre Pedro Sampaio e Beats reforça o compromisso da marca em proporcionar experiências únicas aos fãs de música. Com uma energia contagiante e uma fusão perfeita entre estilos musicais, Pedro Sampaio conquistou o público e mostrou por que é um dos artistas mais talentosos e influentes da atualidade.

"O Fortal 30 anos foi uma celebração incrível e contar com a presença de Pedro Sampaio, em parceria com a Beats, foi um grande privilégio. fez a festa pulsar com seu set especial e sua interação com a marca, criando um momento inesperado para todos os foliões", declarou Thalita Barreto, gerente regional de marketing da AmBev.

O Fortal 30 anos reafirma-se como um marco na história dos eventos musicais, unindo gerações e proporcionando uma experiência intensa e memorável aos participantes. A parceria entre Pedro Sampaio e Beats deixou o aniversário de 30 anos do evento especial, garantindo que essa edição fosse verdadeiramente inesquecível. "Agradecemos a todos que estiveram presentes e compartilharam conosco momentos de pura alegria e diversão", comemora Pedro Sampaio.

Beats explora o inesperado e durante todo o evento vai disponibilizar uma experiência através do Beats Space, um ambiente em que vamos elevar a energia do público na pipoca da Cidade Fortal. O espaço terá um bar, photo opportunity e DJ, além de promotores com roupas iluminadas e jogo de luzes.Nas próximas noites, mais novidades da marca Beats vão embalar os foliões presentes na maior micareta fora de época do País.