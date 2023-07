Fortal: Luiz Caldas canta para avenida vazia e internautas criticam

Vídeo mostra apresentação do cantor Luiz Caldas na estreia do Fortal 2023. Internautas criticam organização do evento por falta de público

Considerado o pai do axé music, Luiz Caldas foi uma das atrações da estreia do Fortal 2023 na noite de quinta-feira, 20. O momento chamou atenção nas redes sociais após circulação de vídeo que mostra apresentação do trio elétrico do artista sem público no Corredor da Folia e nos camarotes.

O intérprete de sucessos como “Haja Amor” e “Fricote” foi anunciado como um dos comandantes dos trios independentes e se apresentou logo após a abertura dos portões, por volta das 19h30min. "O Fortal ao invés de colocar os trios independentes por último para reunir a galera de todos os blocos, resolveu colocar no início. O resultado é Luiz Caldas cantando para ninguém. Qual é a lógica?", questionou um internauta.

O Fortal ao invés de colocar os trios independentes por último para reunir a galera de todos os blocos, resolveu colocar no início. O resultado é Luiz Caldas cantando pra ninguém. Qual é a lógica??? pic.twitter.com/3YrWjnGWzJ

Algumas pessoas criticaram a organização do evento e consideraram a logística desrespeitosa. "Constrangedor. Luiz Caldas é um ícone do nosso axé", escreveu um fã. Outro admirador apontou “descaso” com um dos grandes nomes da música brasileira. “Um dos maiores artistas do Brasil. Um monstro sagrado. Um dos criadores do axé. Síntese brasileira esta desorganização e descaso com nossa memória”, opinou.

A programação continuou a partir das 20 horas com os trios "Bagunça" (Parangolé), "Fervo da Lud" (Ludmilla) e "Vumbora" (Bell Marques com Rafa e Pipo). Os trios independentes seguem com apresentação da banda Cheiro de Amor nesta sexta-feira, 21, e Ricardo Chaves no sábado, 22.

O Vida&Arte entrou em contato com a organização do Fortal para informações sobre a logística dos trios independentes, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.



