Fortal 2023 chega ao fim após estreias, celebrações e problemas

Depois de quatro dias de festa, celebração e diversas atrações musicais, chegou ao fim neste domingo, 23, a edição comemorativa de 30 anos do Fortal. Com presenças de nomes conhecidos do público, artistas inéditos na programação do evento, mas também problemas relatados, o festival encerrou ações com aceno às novas e antigas gerações da micareta.

O axé foi o grande destaque no Corredor da Folia no último dia do Fortal. Os tradicionais blocos Siriguella, com Bell Marques, e Village, com Ivete Sangalo, agitaram o público presente na festa. Houve também o Bloco Brahma, atração extra puxada por Durval Lelys e com participações especiais da Banda Eva e de Ricardo Chaves.

A advogada Débora Feitosa, 44, e seu marido, o engenheiro Afonso Feitosa, 45, compareceram ao último dia do evento para curtir principalmente o show de Bell Marques. Eles destacaram a apresentação de Ludmilla na quinta-feira, 20, e enfatizaram a diversão em pular a micareta. "Até meus 92 anos vou estar pulando aqui", garante Débora.

No Camarote Mucuripe, os foliões aproveitaram uma mistura de ritmos com o funk carioca de Dennis, o forró de João Gomes e também o axé de Rafa e Pipo. No Palco Arena, os nomes da noite foram Tuca Fernandes, Paulinho Calado e DJ Justa.

Se ao longo dos quatro dias de Fortal houve diversidade de atrações no Camarote Mucuripe, o mesmo ocorreu no Corredor da Folia. Esta edição também foi marcada pela chegada de artistas da nova geração à programação, como a cantora carioca Ludmilla, que estreou com o bloco Fervo da Lud na primeira noite.

Pedro Sampaio subiu no trio do bloco Bagunça, junto com o Parangolé. Nattan se apresentou novamente no festival com o bloco Hype e Leo Santana foi uma das grandes atrações com o Bloco Vem Com o Gigante. Esses foram alguns dos exemplos da mescla entre antigas e novas gerações no Fortal 2023.

No caso da “velha guarda” da micareta, uma das novidades deste ano foi a presença dos chamados “trios independentes”. A programação levou ao público de quinta-feira, 20, a sábado, 22, artistas marcantes da história da festa, como Luiz Caldas, Cheiro de Amor e Ricardo Chaves.

Entretanto, o início desse percurso foi marcado por críticas. Na primeira noite dos Trios Independentes, Luiz Caldas, conhecido como “pai do axé music”, se apresentou logo após a abertura dos portões, por volta de 19h30min. Internautas, porém, criticaram a organização do evento e consideraram a logística desrespeitosa, pois Caldas chegou a cantar para a avenida vazia no Corredor da Folia.

No sábado, 22, Ricardo Chaves publicou em seu Instagram que havia recebido a informação de que ninguém poderia acompanhar o trio “embaixo, no asfalto, só quem estivesse na lateral e no camarote”. Depois, porém, disse que houve mudança na logística, e o trio independente sairia depois do terceiro bloco.

Outra situação, dessa vez mais grave, aconteceu no sábado, 22, durante o bloco comandado por Ivete Sangalo. Foliões relataram ferimentos e pisoteamentos quando o trio elétrico foi fazer uma curva para iniciar a segunda volta no circuito. Como o bloco anterior ainda não havia terminado seu percurso e a pista não estava liberada, houve aperto contra os foliões, pois o trio de Ivete teria continuado avançando mesmo sem o espaço liberado.

A cantora chegou a parar a apresentação assim que percebeu a situação, pedindo para apagar as luzes do trio. Após o ocorrido, o Fortal emitiu nota. Segundo o comunicado, “foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos”.

Ainda de acordo com o evento, seis pessoas tiveram ferimentos leves, mas receberam assistência das equipes de segurança. Entretanto, os relatos nas redes sociais de pessoas afetadas pelo incidente ultrapassaram esse número.

O administrador Felipe Silva, 31, e o autônomo Francisco Marques estiveram no "sufoco", como caracterizaram a situação. Eles têm o costume de ir ao Fortal há anos e relataram como estava lotado o Corredor da Folia durante o show de Ivete. Com o empurra-empurra, Felipe saiu com alguns arranhões. Acreditando que a organização estaria melhor, eles decidiram ir novamente ao bloco Village no domingo. Felipe se considera um "micareteiro raiz": "Todo canto que tiver micareta eu vou, seja em Salvador, Natal ou outro lugar".

Combate à importunação sexual

O Fortal 2023 foi palco também de estreias de iniciativas no combate à importunação sexual em grandes eventos. Promovida pela Secretaria das Mulheres, a campanha “Depois do não, tudo é importunação”, do Governo do Ceará, começou na primeira noite da festa. Uma tenda lilás foi instalada no evento para oferecer serviços a mulheres que estivessem buscando informações ou quisessem fazer denúncias de violência.



No espaço, as mulheres encontraram atendimento da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil do Ceará, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, além de apoio psicológico.



