João Donato: cearense Fausto Nilo relembra amizade e parcerias

“Um grande criador da música popular brasileira”. É assim que o compositor e arquiteto cearense Fausto Nilo define o cantor, compositor e músico João Donato, que faleceu na madrugada desta segunda-feira, 17, aos 88 anos. Fausto e João eram amigos desde os anos 1970 e, no âmbito profissional, também nutriam uma relação que tinha, até, planos recentes de retomada.

A relação artística entre os dois, recupera Fausto, consiste em “três ou quatro músicas” compostas em conjunto. Uma delas, “Lua Dourada”, está no disco “Bluchanga” (2017). Além do que foi oficialmente lançado, o cearense divide que os dois tinham projeto de novas parcerias.

“Tínhamos falado há pouco tempo com planos de retomar a parceria. Eu tenho um k7 com inúmeras melodias dele. Numa ocasião ele me deu, todo gravado com canções. Aqui e acolá eu fazia”, compartilha Fausto em entrevista ao Vida&Arte.

A amizade, porém, antecedeu a parceria artística. “Conheci João Donato quando ele retornou dos Estado Unidos, ali no final da década de 1970. Ele morava na Gávea (bairro do Rio de Janeiro), perto de mim, e a gente foi muito amigo”, lembra o cearense.

“Teve uma temporada em que ele ia na minha casa quase todo dia. Viramos parceiros”, define. “Ele tinha uma formação: tocou muito na noite, viveu aquela noite carioca”, contextualiza. “Depois, foi para os Estados Unidos, passou uma temporada por lá e compartilhou com muitos músicos importantes”, segue. Para o cearense, João Donato era “singular e único” na cultura nacional.

Morre João Donato



O músico, cantor, arranjador e compositor João Donato morreu na madrugada desta segunda-feira, 17, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele já vinha acumulando problemas de saúde ao longo dos anos e, recentemente, teve uma infecção nos pulmões.

"Hoje o céu dos compositores amanheceu mais feliz: João Donato foi para lá tocar suas lindas melodias. Agora, sua alegria e seus acordes permanece eternos por todo o universo", afirma nota publicada nas redes sociais. O velório acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em horário a ser confirmado.



