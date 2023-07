Estilista cearense participa de nova coleção de moda da C&A

O Instituto C&A, com curadoria da Nordestesse, lança nesta terça-feira, 4 de julho, uma nova coleção com participação de dez marcas nordestinas lideradas por mulheres. Uma delas é a estilista cearense Sherida Livas, idealizadora da marca Sherida.

Intitulada “Beira Mar”, a colaboração da cearense conta com estamparia digital, onde o fundo do mar é destaque. Águas vivas, conchas, pedras e corais podem ser vistos nas peças, além de luzes psicodélicas, que remetem ao reflexo da luz batendo na água.

“Eu gosto de trazer nas minhas criações o Nordeste, o litoral cearense, mas não de uma forma caricata, porque minha marca é muito cosmopolita. Uma das características dela é ter essa estampa bem psicodélica”, explica a estilista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sherida criou duas peças dentro do projeto: um body feito de lycra com proteção UV+ e uma jaqueta corta vento de tactel vinil. Os itens elaborados pela cearense e outras estilistas que participaram da colaboração estão disponíveis para compra no marketplace da C&A, o Galeria C&A, do tamanho P ao GG.

Sherida Livas lança colaboração com C&A Crédito: Lucas Dantas Barbosa / Divulgação

Conheça mais sobre a Sherida:

A Sherida é uma marca de roupas de banho contemporânea inspirada no lifestyle do litoral cearense, manifestando em suas peças cores e formas que conectam praia e cidade. Sherida Livas é a estilista por trás da marca, criada no ano passado.

Formada em moda, Sherida expôs seu primeiro trabalho na Eco Fashion Week (BEFW), a primeira semana de moda sustentável do Brasil. Também participou de três edições do Ceará Moda Contemporânea (CMC) e do concurso Blue Day, realizado pela Santana Textiles, na qual foi vencedora. Estreou no DFB Festival em 2022 e neste ano é uma das convidadas do line up da Casa de Criadores, um dos eventos de moda mais expressivos da moda autoral brasileira.

Estilista cearense Sherida Livas Crédito: Divulgação

Coleção Beira Mar

Quanto: Body R$ 199,99 e Jaqueta R$ 229,99

Onde Comprar: Marketplace Galeria C&A

Instagram: @sherida_____

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui