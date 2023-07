Mandy Moore recebeu cheques de um centavo por 'This Is Us'

A atriz Mandy Moore interpretou Rebecca Pearson na série dramática "This Is Us" e afirma ter recebido cheques de um centavo por royalties de exibição

A atriz americana Mandy Moore, de filmes como “Um Amor Para Recordar” e “Diário de Uma Princesa”, expôs uma situação que demonstra quão desigual tem sido a relação entre atores e grandes empresas da indústria de entretenimento dos Estados Unidos. Pelos royalties de seu papel na série “This Is Us”, a celebridade relata ter recebido cheques de pagamento que variavam entre valores de 1 a 81 centavos de dólar.

Ela é uma das artistas que aderiram à atual greve do Sindicato dos Atores de Hollywood, que paralisou produções de filmes e séries nos Estados Unidos. Mandy Moore interpretou Rebecca, uma das protagonistas de “This Is Us”. Com o papel, ela foi indicada ao prêmio Emmy de melhor atriz em série dramática.

Entretanto, mesmo com o sucesso da obra, a recompensação de residuais - relacionada ao uso das imagens dos atores em reexibições e materiais de divulgação das obras - não tem sido satisfatória para os artistas. A situação se agrava com a falta de transparência dos streamings, que não repassam os dados de exibição.

“A questão residual é um grande problema. Estamos em posições incrivelmente privilegiadas como atores ativos, com participações em programas que obtiveram tremendo sucesso de uma forma ou de outra, mas muitos atores em nossa posição foram capazes de viver de resíduos ou pelo menos pagar suas contas por anos antes de nós”, explicou.

Greve dos atores

O sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou na última quinta-feira, 13, que a negociação com os estúdios norte-americanos para evitar uma paralisação da indústria terminou sem acordo. Assim, a entidade, que representa 160 mil artistas do cinema e da televisão, entrou em greve.

De acordo com o SAG-AFTRA, as negociações não atenderam demandas sobre aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) na produção de filmes e programas de televisão. Os roteiristas também estão em greve, mas há mais de dois meses, com piquetes nas portas de estúdios e plataformas de streaming como Disney e Netflix.



