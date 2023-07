Greve em Hollywood: Elenco de Oppenheimer abandona première em apoio à paralisação

A uma semana da estreia, o elenco do drama de guerra Oppenheimer abandonou a premiére do filme em Londres, nessa quinta-feira, 13, após o anúncio da greve dos atores de Hollywood. Os atores participaram somente do tapete vermelho que ocorreu antes do anúncio da paralisação.

O diretor Christopher Nolan anunciou. em entrevista coletiva, que os atores foram “escrever seus cartazes para o que parece ser uma greve iminente do SAG (Sindicato dos Atores)”.

Uma das atrizes do longa, Emily Blunt, disse ao Deadline, que tem esperanças de que “todos façam um acordo justo”. Os atores se juntam à greve dos roteiristas, que estão paralisados desde o dia 2 de maio.

O elenco de Oppenheimer inclui nomes de peso como Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck, entre outros.

