Vencedora do Emmy, "This Is Us" estreia na Globo; confira temas da série

Uma das séries mais queridas pela audiência nos últimos anos estreia na TV Globo nesta quarta-feira, 16. Quarenta vezes indicada ao prêmio Emmy e quatro vezes vencedora do troféu, “This Is Us” passa a ser exibida na emissora logo após a novela “Travessia”, na faixa das 21 horas. A série dramática de ficção é sucesso de público e de crítica e aborda temas como racismo, maternidade, gordofobia e saúde mental.

Depois de seis temporadas, a produção chegou ao fim neste ano, em maio. A série completa está disponível no streaming Star+, mas também é possível conferir as cinco primeiras temporadas na plataforma Prime Video, da Amazon. Na TV Globo, será exibida toda a primeira temporada, com dois episódios transmitidos a cada quarta-feira.

A série concentra o enredo nos desdobramentos das trajetórias dos membros da família Pearson, formada pelo casal Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) e por seus filhos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown).

A produção se inicia apresentando Rebecca com sua gravidez de trigêmeos. A personagem entra em trabalho de parto coincidentemente no mesmo dia do aniversário com Rebecca grávida de trigêmeos e comemorando o aniversário de Jack. A partir disso, são desenroladas as histórias relacionadas a esse evento.

Desde o início, é possível perceber como a série aprofunda as complexidades das interações familiares e, apesar de ser uma obra ficcional, as características das relações entre os personagens podem ser facilmente relacionáveis ao cotidiano de famílias comuns. Com delicadeza, a obra dirigida por Dan Fogelman mostra as nuances envolvidas em uma vida em família.

Entretanto, essa história não é contada de forma linear, e uma das características mais marcantes da série é justamente essa: a de entrelaçar memórias do passado com fatos do presente, em uma ponte que conecta os personagens à audiência nas diferentes fases de suas vidas. Além disso, explora diferentes temáticas a partir dessas relações. Confira, a seguir, algumas delas.

Maternidade

Um dos grandes temas que costuram “This Is Us” ao longo da primeira temporada - e também no restante da série - é a maternidade, tendo como referência central Rebecca, pilar da família Pearson. Logo no início, porém, o espectador consegue perceber uma forma diferente de retratar esse tema, apresentando também os desafios da maternidade - principalmente diante da necessidade de cuidar de três filhos com personalidades diferentes.

Gordofobia

“This Is Us” aborda o tema da gordofobia principalmente a partir de Kate, que está obesa e, pela pressão sofrida, busca intensamente emagrecer. Ela tem que lidar com discriminações sociais que sofre por conta de seu sobrepeso e, ao longo dos episódios, o público percebe como essa é uma questão que acompanha a personagem desde sua infância, por não atender aos padrões de beleza estabelecidos.

Racismo

A série mostra conflitos familiares da família Pearson e também da que Randall construiu ao se tornar adulto, abordando questões cotidianas dramáticas comuns a núcleos familiares. Entretanto, em alguns momentos “This Is Us” também discute sobre racismo sofrido pelos personagens negros das formas mais “sutis” às mais explícitas.

Saúde mental

Aqui, o tópico pode se tornar mais abrangente, pois a série também mostra os sofrimentos psicológicos de personagens a partir de situações como problemas de autoimagem, forte autocobrança, ansiedade e desemprego, além de em alguns momentos também falar sobre depressão.

Carreira

Um ponto que permeia os diferentes personagens de “This Is Us” em suas fases adultas é a carreira profissional - e como isso afeta cada um deles. São apresentadas busca por emprego, dificuldades profissionais, cobranças por desempenho… Essas questões interferem, em níveis particulares, nos modos como os personagens se entendem e, em alguns casos, convivem entre si.

Ninguém é perfeito



Uma das principais mensagens absorvidas a partir de “This Is Us” é a de que seus personagens não são perfeitos. Assim, eles são retratados em seus momentos de glória, mas também nas ocasiões em que falham. Dessa forma, a série consegue se aproximar ainda mais do público diante do entendimento de mostrar “a vida como ela é”.

Não à toa, “This Is Us” se tornou uma série aclamada a partir do modo como trabalhou seu enredo. Além disso, vale destacar a atuação do elenco, que consegue dar ainda mais nuances às interpretações dos personagens. Foi por conta de sua interpretação como Randall, por sinal, que Sterling K. Brown conquistou o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática, o que sinaliza a qualidade de atuação dos profissionais.

Podcast Vida&Arte

