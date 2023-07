Em greve, Sindicato de atores de Hollywood teme uso de réplicas digitais

O sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) disse temer o uso de réplicas digitais dos atores no futuro. Os representantes da classe questionam o uso de Inteligência Artificial (IA) na nova proposta dos estúdios que pagaria a réplica do ator por um dia e usaria “pela eternidade”. Em greve desde a primeira hora desta sexta-feira, 14, a organização também reinvidica o aumento salarial.

A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) - o grupo que negocia em nome de Walt Disney, Netflix e outros grandes estúdios e serviços de streaming - concordou com a "proposta inovadora de IA" que protegeria a imagem digital dos artistas. A proposta incluía obter o consentimento de um ator para criar e usar uma réplica digital ou alterar digitalmente seu desempenho.

O negociador-chefe do SAG-AFTRA, maior sindicato de Hollywood, representando 160.000 atores de cinema e televisão, Duncan Crabtree-Ireland, questionou a proposta durante uma entrevista coletiva na quinta-feira em Los Angeles.

"Eles propõem que nossos artistas de fundo possam ser digitalizados, pagos por um dia de trabalho, e sua empresa deve possuir essa digitalização de sua imagem, sua semelhança e deve poder usá-la pelo resto da eternidade", disse. "Então, se você acha que é uma proposta inovadora, sugiro que pense novamente."

O sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou nesta quinta-feira, 13, que a negociação com os estúdios norte-americanos para evitar uma paralisação da indústria terminou sem acordo. Representando 160.000 artistas do cinema e da televisão, dentre eles grandes estrelas do audiovisual, o órgão comunicou que entrará em greve após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.



"A greve começará à meia-noite de hoje (às 4h00min de sexta-feira, 14, em Brasília), e todos nós, membros do sindicato, líderes e pessoal de trabalho, estaremos nos piquetes amanhã pela manhã", anunciou o negociador da associação, Duncan Crabtree-Ireland, em entrevista coletiva nesta quinta em Los Angeles, nos EUA.

De acordo com o SAG-AFTRA, as negociações não atenderam suas demandas sobre aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) na produção de filmes e programas de televisão.

