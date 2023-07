Netflix, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Sorriso Real" e "O Verão Que Mudou Minha Vida", confira as opções!

Netflix



Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro entra em conflito com uma funcionária e seu enorme sorriso, que ele simplesmente não suporta.



​Clique aqui para ver o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prime Video



Belly sempre contava os dias para voltar para Cousins Beach, mas com Conrad e Jeremiah lutando por seu coração e o retorno do câncer de Susannah, ela não tem certeza se o verão voltará a ser o mesmo. Agora, Belly vai precisar decidir de uma vez por todas onde está seu coração.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Bird Box Barcelona



Táticas do Amor 2



De Tirar o Fôlego



Sorriso Real - Temporada 1



Sonic Prime - Temporada 2



Consumidas pelo Fogo - Temporada 1



Brincando com Fogo - Temporada 5



Disney +

Invasão Secreta



C.H.U.E.C.O - Temporada 1



Spidey e seus Amigos Espetaculares



A Magia Disney do Animal Kingdom - Temporada 2



Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome



Nos Bastidores de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Prime Video

O Assassino Perfeito



Nada É Por Acaso



Carrasco Americano



O Verão Que Mudou Minha Vida - Temporada 2



Lei & Ordem: Unidade de Vitimas Especiais - Temporada 22



Star+

9-1-1 - Temporada 2



Will Trent - Temporada 1



The Golden Spoon - Temporada 1



Os Segredos da Igreja Hillsong - Temporada 1



A Superfantástica História do Balão - Temporada 1



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui