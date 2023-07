Greves em Hollywood envolvem roteiristas e atores; veja o que se sabe

O sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou que entra em greve a partir desta sexta-feira, 14, após fracasso nas negociações contratuais com os estúdios. O negociador da associação, Duncan Crabtree-Ireland, informou, em entrevista coletiva em Los Angeles, que a greve iniciou à meia-noite de ontem (às 4 horas desta sexta-feira, horário de Brasília).

O órgão representa 160 mil artistas do cinema e da televisão, como Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Glenn Close. Todos os membros foram à favor da ação caso não houvesse acordo.

Com a paralisação, os atores são impossibilitados de gravarem qualquer produção e de participarem de estreias ou coletivas de imprensa. Essa é uma paralisação que não acontece na indústria de Hollywood desde 1960 e pode impactar a produção de dezenas de filmes e séries com atrasos e cancelamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sindicato dos Diretores da América (Directors Guild of America, em inglês), que reúne os diretores, já negociou um novo contrato e não vai aderir à greve.

Greve em Hollywood: reivindicação dos atores

Segundo o sindicato dos atores, a principal reivindicação está relacionada ao uso de inteligência artificial nas produções de filmes e programas de televisão. Além disso, há demandas sobre aumento salarial da categoria.

Representantes dos atores reclamam ainda que os serviços de streaming não compartilham o lucro obtido, mesmo com tantos conteúdos oferecidos pela plataforma. Atores e roteiristas ganhavam dinheiro com as reprises dos programas, mas agora ganham pouco ou quase nada quando alguém assiste aos filmes em serviços de streaming.

Greve em Hollywood: roteiristas não decretam fim de paralisação

Membros Sindicato dos Roteiristas da América (Writers Guild of America, em inglês) entraram em greve no último dia 2 de maio, após semanas de negociações. Com isso, dezenas de produções já foram afetadas como Stranger Things e Billions.



Greve em Hollywood: reivindicação dos roteiristas

A greve dos roteiristas de Hollywood vem de um conflito entre o Sindicato dos Roteiristas e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, sigla em inglês), que representa empresas como Walt Disney, Netflix, Amazon, Warner Bros. e Paramount.

Uma das questões é o tratamento dado pelas plataformas de streaming, já que o roteirista é contratado para escrever para as produções, porém ganha somente os salários. Mesmo que a produção seja um sucesso, eles não recebem a mais por isso.

Outra questão é a falta de segurança salarial causada pelo sucateamento da profissão. As produtoras montam um time pequeno de roteiristas, exigindo um número considerável de episódios em poucos dias. Então, eles exigem um tempo maior de contrato e equipes de seis a 12 roteiristas.

Além disso, os profissionais exigem uma regulamentação clara sobre o uso de inteligência artificial em produções do cinema e TV.

Greve em Hollywood: produções adiadas

O primeiro filme da Marvel afetado pela greve foi Blade, estrelado por Mahershala Ali, que teve sua pré-produção paralisada.

A Disney adiou o lançamento das sequências de Avatar e de Capitão América.

A série Grey’s Anatomy teve a produção dos episódios atrasada com o início da greve dos roteiristas.

Unstoppable, filme estrelado por Jennifer Lopez, suspendeu suas filmagens por conta da greve. Já as gravações de Batman 2, estrelado por Robert Pattinson, foram adiadas para 2024.